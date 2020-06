Como baixar VALORANT

Está chegando a hora: VALORANT será lançado oficialmente amanhã.

Se você não fez parte do beta fechado e ainda precisa baixar VALORANT, pode fazer isso no site oficial do jogo da Riot.

Captura de tela via Riot Games

É só descer a página e procurar onde diz “baixe o jogo”, bem acima do logo da Riot Games. Isso leva você a outra página, onde pode baixar a instalar VALORANT. É fácil assim.

Depois de baixar e instalar o jogo, abra o cliente clicando duas vezes no ícone de VALORANT na sua área de trabalho e faça login com a conta da Riot. Quando o jogo for oficialmente lançado, isso deve levar direto a um tutorial para ajudar você a começar.

Caso não tenha jogado League of Legends, Legends of Runeterra ou Teamfight Tactics e ainda não tenha criado uma conta da Riot, crie uma clicando aqui.

Ao criar uma conta, você fica automaticamente preso à sua região. Se tiver, por exemplo, criado a conta na América do Norte, só poderá jogar nos servidores da América do Norte (NA). Evite usar VPNs nessa parte do processo.

VALORANT é um jogo de tiro tático 5×5 gratuito. Ele será lançado em boa parte do mundo e inclui vários mapas e 11 personagens no lançamento. Confira os horários de lançamento em cada região.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 01 de junho.