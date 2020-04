Como baixar o cliente de VALORANT para o beta

O beta de VALORANT não tem data certa para chegar ao Brasil, mas começou hoje para EUA e Europa. Caso você esteja em uma dessas regiões e tenha conseguido uma chave em 3 de abril ou, como a maior parte das pessoas, esteja se preparando para maratonar streams, tem uma coisa que pode fazer para ir se preparando para o beta.

Quer você já tenha a chave do beta em mãos, quer não, o cliente do jogo pode ser baixado antes. Isso pode ajudar a poupar alguns minutos ou horas, dependendo da sua conexão.

Para baixar o cliente, se estiver em uma das regiões onde o beta está acontecendo, é só entrar no site oficial de VALORANT. Ao acessar o site, clique para fazer login na conta da Riot ou criar uma (o que se aplicar a você).

Imagem via Riot Games

Depois, clique em “am I in the beta?” (“estou no beta?”) e a página deve apresentar três opções diferentes.

Imagem via Riot Games

Por fim, clique na terceira opção, “download and play” (“baixar e jogar”) e o jogo deve ser baixado no seu computador.

Imagem via Riot Games

Depois de baixar o cliente e tentar fazer login, se você não tiver acesso ao jogo, vai aparecer uma mensagem dizendo “impossível acessar o jogo”, com uma pequena explicação. Caso você tenha acesso, a partir de hoje, esse não deve ser o caso.

Como baixar o cliente se não estiver na Europa ou América do Norte

Se você estiver em regiões fora da América do Norte e da Europa, como aqui no Brasil, e quiser sofrer de propósito encarando o ícone de VALORANT, é só clicar aqui. Não tem muita utilidade baixar antes de a Riot anunciar oficialmente o beta por aqui, mas, por enquanto, é a única opção.

Captura de tela via Riot Games

Como se inscrever para o beta

Para se inscrever para o beta, se estiver nas regiões em que ele já está disponível, é preciso ter ou criar uma conta da Riot, conectá-la à conta da Twitch e assistir a streams de VALORANT na Twitch. Por enquanto, as únicas regiões para as quais isso está disponível são Europa e América do Norte, e a Ásia deve entrar na lista nas próximas semanas.

A Riot Games Brasil publicou hoje na conta de VALORANT as respostas para as perguntas mais frequentes sobre o beta, reafirmando que haverá um beta para o Brasil com servidores locais, mas que ainda não há uma data certa. Você pode ler tudo, inclusive por que a recomendação é de que os brasileiros não se inscrevam no beta de outros países, neste link.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 06 de abril.