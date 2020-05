Cansou do seu nome em VALORANT? Por que não mudar?

Seu nome exibido em VALORANT está ligado à sua conta da Riot, então você pode alterá-lo rapidamente. A Riot pode tornar essa opção paga quando a versão completa do jogo for ao ar, no segundo semestre, então aproveite enquanto pode.

Em League of Legends e Teamfight Tactics, você precisa gastar dinheiro e adquirir a moeda do jogo (Riot Points) se quiser mudar seu nome. O processo é simples e direto, mas, se você não ficar feliz em gastar dinheiro para isso, não há muito que possa fazer.

Como alterar seu nome em VALORANT (de graça)

Para alterar seu nome, é só fechar o cliente de VALORANT, acessar sua conta da Riot clicando aqui, abrir a aba Riot ID (a segunda) e clicar na caneta ao lado do seu nome.

Lá, você pode mudar seu nome e hashtag. Você tem a opção de mudar o nome uma vez por mês. A hashtag pode ser composta de letras e números, como uma sigla de clã em League of Legends. Se o seu nome for único, ou seja, ninguém mais estiver usando, você não vai precisar de uma hashtag. Na maioria dos casos, porém, ela será necessária.

Ao confirmar seu nome, abra VALORANT novamente e deve estar tudo certo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 08 de maio.