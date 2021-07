Coleção Ruína de VALORANT já disponível

Os jogadores de VALORANT agora podem comprar a coleção Ruína inspirada em League of Legends na loja do jogo. Cada skin de arma pode ser comprada individualmente ou os jogadores podem comprar o pacote completo para receber todas as skins.

A coleção Ruína apresenta um esquema de cores exclusivo com contornos em preto inspirado no evento A Ruína do LoL. Os jogadores podem desfrutar de novas skins para Ghost, Phantom, Spectre e Guardian. A coleção também inclui a skin Espada do Rei Destruído para corpo a corpo.

A Névoa consome tudo, mas a esperança permanece. A Coleção Ruína acaba de chegar à loja.



Adquira já e reivindique a coroa. pic.twitter.com/dlaqQLwiLp — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) July 8, 2021

Os cosméticos de Ghost, Phantom, Specter e Guardian custam cada um 2.175 créditos, enquanto a skin da Espada do Rei Destruído custa 4.350 créditos. Os jogadores podem comprar cada skin individualmente ou podem comprar o pacote completo por 8.700 créditos.

Cada skin de arma possui quatro variantes de cores diferentes, incluindo roxo, vermelho/amarelo e verde. Cada arma também pode ser atualizada com pontos Radianite, adicionando novos efeitos sonoros, animações e finalizadores. O nível dois adiciona um som de disparo exclusivo para cada arma e o nível três oferece um efeito de sombra ao equipar a arma. O pacote também inclui um Card de Jogador exclusivo, chaveiro de arma e spray.

A coleção Ruína estará disponível por pouco menos de duas semanas. Os fãs também podem ver outros pacotes inspirados no LoL no futuro, convergindo ainda mais as linhas entre os dois jogos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 08 de julho.