Código de erro 0 de VALORANT explicado

A Riot Games tem trabalhado arduamente para corrigir todos os erros restantes em VALORANT, mas ela só pode corrigir alguns deles de uma única vez.

Um que continua voltando de vez em quando é o Código de Erro 0. Embora não incomode mais os jogadores como costumava fazer, ainda os impede de entrar na ação sempre que decide ressurgir. Como todos os problemas relacionados à Riot, esperar é a solução definitiva para todos os erros semelhantes, mas nem todo mundo terá tempo para esperar.

Ainda há algumas correções que você pode experimentar antes de perder as esperanças, e a maioria parece resolver o problema mesmo por um período temporário. Se você está sendo constantemente assediado por esse erro, recomendamos entrar em contato com a Riot com os logs do seu sistema para ajudá-los com uma correção em todo o sistema.

Aqui está o que você pode fazer para se livrar do Código de Erro 0 de VALORANT.

Como corrigir o código de erro 0 em VALORANT?

Imagem via Riot Games

Embora as origens do erro sejam atualmente desconhecidas, a maioria das correções indica que ele pode estar relacionado ao sistema anti-trapaça da Riot, o Vanguard. Qualquer método que faça com que o cliente reinstale o Vanguard tem alto potencial para corrigir o problema, mas às vezes até mesmo uma simples correção do roteador pode colocá-lo no jogo.

A maneira mais fácil de forçar o jogo a baixar novamente o Vanguard é deletar seu arquivo, que deve estar localizado em Arquivos de Programas. Certifique-se de sair do VALORANT antes de tentar fazer isso, pois executá-lo em segundo plano impedirá que você exclua quaisquer arquivos do jogo. Assim que o Vanguard for excluído, seu cliente do VALORANT fará o download novamente e você precisará reiniciar o PC quando ele for instalado.

Recomendamos reiniciar o modem à medida que o PC for reiniciado, uma vez que o erro às vezes pode ser o resultado de um simples problema de conectividade.

Se isso não corrigir o erro, sua única saída é excluir o jogo completamente e reinstalá-lo com as últimas pastas de instalação de VALORANT da página oficial.

Uma instalação completa desde o início garantirá que você não tenha nenhum arquivo corrompido dentro das pastas do jogo, e isso também deve reinstalar o Vanguard no processo.

Embora o assistente de desinstalação que o guiará pela exclusão do jogo elimine quase tudo relacionado ao VALORANT, dar uma segunda olhada para garantir que o jogo não deixe nada para trás também deve aumentar suas chances de corrigir o problema após a nova instalação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 18 de setembro.