Aqui estão todas as habilidades de Astra em VALORANT

A espera finalmente acabou para a mais nova agente de VALORANT, Astra chegou. Inspirada no afrofuturismo e nas incógnitas do espaço sideral, a agente ganense aproveita as energias do cosmos.

Astra é uma agente Controladora com alguns truques na manga. Com total domínio de sua Forma astral, ela dispersa estrelas pelo campo de batalha para procurar e destruir seus inimigos. Se ela está bloqueando um local com sua nebulosa ou avançando em um com sua concussão Pulso Nova, ela tem todas as ferramentas de que precisa para controlar o jogo.

Aqui estão todas as habilidades de Astra.

C - Poço Gravitacional

Posicione Estrelas na Forma Astral (X).

ATIVE uma Estrela para formar um Poço Gravitacional. Jogadores na área são puxados em direção ao centro antes de ele explodir, deixando vulneráveis todos que ainda estão presos no centro.

Q - Pulso Nova

Posicione Estrelas na Forma Astral (X).

ATIVE uma Estrela para detonar um Pulso Nova. O Pulso Nova carrega brevemente e depois estoura, causando concussão a todos os jogadores na área.

E - Nebulosa

Posicione Estrelas na Forma Astral (X).

ATIVE uma Estrela para transformá-la em uma Nebulosa (fumaça).

F - Dissipar

UTILIZE (F) em uma Estrela para dissipá-la, retornando a estrela para ser posicionada em um novo local após um período de tempo.

Dissipar forma brevemente uma Nebulosa falsa na localização da Estrela antes de retornar.

Ultimate - Forma Astral / Divisa Cósmica

ATIVE para entrar na Forma Astral, em que você pode posicionar Estrelas com DISPARO. As estrelas podem ser reativadas depois para serem transformadas em Pulso Nova, Nebulosa ou Poço Gravitacional.

Quando Divisa Cósmica estiver carregada, utilize o MODO SECUNDÁRIO na Forma Astral para começar a mirar e, depois, DISPARO para escolher dois locais. Após isso, uma Divisa Cósmica infinita surge e conecta os pontos selecionados. A Divisa Cósmica bloqueia disparos e abafa muito o som.

Astra estará disponível para jogar na terça-feira, 2 de março.

