A Riot apresenta a primeira linha de skin da edição exclusiva de VALORANT: Singularidade

Para ajudar no lançamento do Ato III de VALORANT, a Riot Games revelou a próxima linha de skin a se juntar à coleção de cosméticos sempre crescentes do jogo. Singularidade estará disponível em breve como a primeira linha de skin da Edição Exclusiva do jogo.

Esta bela linha de skin estará disponível para o Sheriff, Spectre, Phantom e Ares, com uma faca temática especial como arma corpo-a-corpo para o conjunto. Como uma linha de skin de edição exclusiva, cada arma custa 2.175 pontos VALORANT e a faca está deve custar 4.350 VP. O pacote, entretanto, custará aos jogadores 8.700 VP.

Screengrab via Riot Games

Se você comprar o pacote, também receberá o cartão de jogador de Singularidade, o spray e o chaveiro de arma. Como de costume, os jogadores receberão a arma corpo a corpo de graça se o pacote for comprado.

As skins originais têm uma coloração roxa brilhante com uma estética abstrata de alta tecnologia em cada arma. Sempre que qualquer uma das armas dispara, há um pequeno buraco negro que aparece na ponta do cano. E ao recarregar, a arma se abre por alguns momentos. Cada arma também possui efeitos sonoros especiais sempre que é inspecionada, recarregada ou disparada.

O finalizador da Singularidade é uma das maiores razões pelas quais as pessoas vão querer comprar esta linha de skin. Quando a última morte é garantida, uma galáxia aparece ao redor do corpo e o jogador inimigo é sugado para um buraco negro que aparece no meio da animação. É uma ótima maneira de encerrar uma rodada e uma adição forte a uma linha de skin muito bonita. Vídeo via Riot Games

Curiosamente, esta skin de edição exclusiva não é o conjunto mais caro que a Riot lançou. A coleção Ancifogo viu os desenvolvedores transformarem certas armas em dragões vivos que cuspiram fogo e fúria. Cada arma também custou aos jogadores 2.475 VP e o pacote custou 9.900 VP no total.

Você pode pegar a nova linha de skin quando o Ato III do VALORANT começar em 13 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 09 de outubro.