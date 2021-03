A nova coleção Magepunk de VALORANT inclui skins para Ghost, Spectre, Bucky, Marshal e corpo-a-corpo

A linha de skin mais recente do VALORANT parece ter saído diretamente de BioShock Infinite.

Magepunk, “criado durante a Revolução Industrial Mágica Neo Vitoriana”, combina armas antigas com tecnologia no mundo moderno, fundindo elementos retro com temas de um futuro não tão distante.

As skins, que devem entrar no ar na loja na quinta-feira, 1º de abril, custam 6.734 VP para pegar todo o pacote, que inclui cosméticos para Ghost, Spectre, Bucky, Marshal, e corpo-a-corpo, além de um cartão, spray e chaveiro.

Individualmente, as skins (incluindo corpo-a-corpo) custam 1.189 PV.

As skins também incluem uma série de atualizações. A corpo-a-corpo , Electroblade pode ser atualizada com Radianite para ter um modelo único, animação de equipamento personalizado e golpes elétricos e efeitos visuais verdes, roxos ou laranja. E atualizar as armas dá a eles um flash personalizado e som de disparo, uma animação especial e um finalizador e banner de morte.

O objetivo de projeto do Magepunk, de acordo com a Riot, era fazer com que as skins parecessem vir de um mundo diferente “do que você normalmente vê com o steampunk”. A coleção vem com uma história de fundo e uma fonte de tecnologia, onde em vez da eletricidade ser descoberta na virada do século, “era mágica”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 29 de março.

