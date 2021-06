A habilidade Luz Desbravadora de Skye bloqueia o foguete do Estraga-Prazeres de Raze em VALORANT

Um jogador de VALORANT recentemente mostrou como a habilidade Luz Desbravadora de Skye pode fazer mais do que apenas cegar os inimigos, impedindo a ultimate de Raze de causar danos com um bloqueio impressionante no ar.

A ultimate Estraga-Prazeres de Raze pode devastar uma equipe inimiga com seu dano explosivo se usada corretamente. O foguete mata instantaneamente qualquer inimigo capturado no raio de explosão e é uma excelente maneira de garantir abates fáceis. Ontem, um jogador de VALORANT, ItzsFox, demonstrou uma nova maneira de bloquear a ultimate com Luz Desbravadora de Skye, impedindo o foguete de atingir o seu alvo.

O jogador usou a Luz Desbravadora de Skye, que ativa um Falcão controlado pelo jogador que cega qualquer pessoa dentro de sua linha de visão quando explode. O Falcão voou em direção à Raze inimiga, que disparou sua habilidade Estraga-Prazeres enquanto o Falcão estava no ar.

O foguete colidiu com o Falcão, destruindo ambas as habilidades simultaneamente e salvando o jogador de Skye de receber dano. Um Falcão destruído não é um revés significativo, pois é uma habilidade relativamente barata. Mas a habilidade Estraga-Prazeres requer oito pontos de ultimate, que podem levar várias rodadas para serem acumulados.

Usar o Falcão para destruir a ultimate antes de pousar é uma estratégia excelente, embora difícil. É difícil acertar o foguete no ar, e o jogador no clipe o fez sem querer. Também é arriscado porque errar o foguete deixa você vulnerável a danos e potencialmente ao abate.

Os jogadores de Skye devem tentar a sorte bloqueando o foguete com seu Facão, já que é um feito impressionante se funcionar.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 27 de junho.