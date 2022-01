A Coleção Protocolo 781-A do VALORANT adiciona um tema escuro e distópico com IA integrada

O novo pacote de skins Protocolo 781-A adiciona uma estética sci-fi distópica completa com uma IA integrada para garantir que você está seguindo ordens no campo de batalha.

VALORANT está repleto de skins coloridas e emocionantes que são uma ótima maneira de adicionar um toque de cor à sua experiência de jogo. As novas skins Protocolo 781-A são exatamente o oposto e devem ser armas emitidas pelo governo sem nenhum toque pessoal. O produtor sênior Preeti Khanolkar explicou o processo por trás da linha de skin em um comunicado à imprensa.

“Com o Protocolo 781-A, nosso objetivo era criar um tema de ficção científica como aquele que seria muito atraente, mas diferente de todos os outros temas de ficção científica que criamos até agora”, disse Khanolkar. “Então, não é limpo e futurista como Ion, não é sobrenatural como Singularidade, e não é divertido e colorido como Glitchpop. Em vez disso, queríamos algo distópico que não parecesse sujo.”

A IA incluída em cada arma não foi projetada para ser um companheiro no campo de batalha e existe apenas para garantir que as missões sejam concluídas na “capacidade máxima”. O diretor de arte associado, Sean Marino, também explicou como as skins são quase o oposto das skins Glitchpop, que são brilhantes e coloridas.

“No início, também brincamos com a ideia de que o Glitchpop e o Protocolo poderiam existir no mesmo mundo, onde o Glitchpop é usado pelos rebeldes clandestinos e o Protocolo 781-A é a resposta do governo para controlar esse caos, ou vice-versa,” ele disse. “Com essa ideia em mente, nos inspiramos em mundos dramáticos, sombrios e sérios e queríamos criar algo que evocasse um clima sociopolítico reminiscente de Elysium, Altered Carbon, 5th Element e Battle Angel Alita.”

Khanolkar explicou como a linha de skin Protocolo 781-A estava no processo de design de conceito antes do lançamento de VALORANT e inicialmente incluía skins para Stinger e Bucky em vez de Phantom e Spectre. As skins foram adiadas, levando a equipe a decidir incluir a narração e levar o pacote até a Edição Ultimate. O último pacote de Edição Ultimate, Ancifogo, tinha uma skin para Vandal, então a equipe incluiu uma skin para Phantom no novo pacote.

Marino também confirmou que as skins apresentam narração em 13 idiomas, o que significa que jogadores de várias regiões podem aproveitar o novo recurso em seus idiomas nativos. A IA também aparece na caixa de bate-papo de voz, onde outros jogadores normalmente aparecem, aumentando o realismo.

O pacote Protocolo 781-A inclui skins para Phantom, Spectre, Bulldog, Sheriff e um novo corpo a corpo. As armas podem ser melhoradas quatro vezes, com cada nível adicionando novos recursos. O nível um adiciona um novo modelo de arma, retícula de mira e balas personalizadas. O nível dois adiciona um flash de cano personalizado e áudio de disparo. O nível três apresenta animações personalizadas e efeitos visuais ao equipar, recarregar e inspecionar a arma.

O nível quatro é normalmente o nível final para armas, adicionando um finalizador exclusivo e bandeira de abate. Mas as skins Protocolo 781-A têm um quinto nível que adiciona outro recurso interessante: uma voz personalizada masculina. A IA é acionada ao inspecionar a arma, que é visualizada no jogo. Existem aproximadamente 60 linhas de voz que podem ocorrer no jogo, adicionando uma experiência emocionante e única.

A skin corpo a corpo do Protocolo 781-A também tem três níveis que adicionam novos recursos. O nível um inclui o novo modelo de arma e a melhoria para o nível dois adiciona novas animações e efeitos visuais. Este nível também apresenta duas animações de inspeção e conjuntos de ataque que mudam com base em qual pose a arma é segurada. O terceiro e último nível adiciona uma voz masculina ao inspecionar a arma, assim como as armas no pacote.

Todas as armas incluídas no pacote Protocolo 781-A têm três variantes de cores, além da cor base. Os jogadores podem usar uma variante branco/rosa com uma voz feminina, uma variante vermelha e azul com uma voz masculina ou uma variante verde com uma voz feminina. O pacote também inclui um chaveiro de arma, card de jogador e spray.

Os jogadores de VALORANT podem comprar a skin corpo a corpo Protocolo 781-A em 11 de janeiro por 9.900 VP.

