A atualização 4.07 de VALORANT  adiciona novos servidores LATAM e pequenos ajustes para Bulldog e Stinger

A atualização 4.07 de VALORANT não é uma atualização massiva, mas adiciona algumas mudanças, como novos servidores na América Latina para melhorar a latência e pequenas mudanças no Bulldog e no Stinger que farão os jogadores pensarem duas vezes antes de mudar para a mira (MDP) em uma luta.

A mudança mais significativa na atualização 4.07 é a introdução de novos servidores latino-americanos, melhorando a conexão em toda a região. Os novos servidores estão programados para serem lançados após o lançamento da 4.07, embora um horário específico não tenha sido revelado. A latência mais baixa é sempre apreciada e os jogadores da LATAM podem se alegrar sabendo que a ajuda está a caminho.

O Stinger e o Bulldog receberam pequenas atualizações na atualização mais recente que mudarão um pouco a maneira como os jogadores usam essas armas durante uma luta. Os comandos de disparo ao mudar para a mira foram atrasados em ambas as armas para impedir que os jogadores obtenham as melhorias de precisão do modo de rajada antes que a arma seja totalmente levantada. Isso fará com que os jogadores pensem duas vezes antes de mudar para tiros de rajada durante um tiroteio, mas eles ainda podem disparar imediatamente após retornar ao tiro livre.

Algumas armas baseadas em habilidades também foram modificadas na atualização 4.07. As armas de Chamber e as ultimates de Neon, Jett e Raze agora podem ser “programadas para serem equipadas após a ação atual”, de acordo com a Riot Games.

Anteriormente, comprar VP na loja do jogo poderia ser um empecilho, já que o menu às vezes demorava muito para carregar. A atualização 4.07 resolve esse problema, garantindo que o menu seja carregado em “questão de segundos”.

Os jogadores também podem esperar novas detecções de ausência nos modos de jogo rotativos e várias correções de erros ao longo do jogo. Jogadores de Skye também podem se alegrar, sabendo que sua ultimate pode destruir as portas destrutíveis em Ascent novamente, melhorando a eficácia da habilidade no mapa.

Você pode conferir as notas oficiais da atualização 4.07 para mais informações sobre as últimas atualizações e mudanças em VALORANT. A atualização 4.07 já está ativa e disponível para download.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 12 de abril.