A atualização 2.04 de VALORANT expande o alcance da fila de Classificação e aumenta o desafio de Radiante

Novas mudanças chegam ao modo classificado do VALORANT.

Com a atualização 2.04 de VALORANT vem o início de um novo Ato competitivo. O Episódio 2, Ato 2, começa com a nova atualização apresentando mudanças no ecossistema competitivo.

Começamos por baixo, com os jogadores nas classificações de Ferro, Bronze e Prata. Daqui para frente, a Riot expandiu a disparidade de classificação para jogadores que fazem fila juntos nos níveis inferiores. Em outubro, a Riot fez com que todos os jogadores tivessem que ficar na fila a três tiers de cada um. Um jogador em Ferro 3 não poderia jogar com um jogador Prata 1.

Imagem via Riot Games.

Mas agora o intervalo foi expandido nos níveis mais baixos. Jogadores em qualquer nível de Ferro, Bronze ou Prata podem entrar na fila uns com os outros. O mesmo se aplica a todos os jogadores Prata e Ouro, bem como a todos os jogadores Ouro e Platina. O alcance fica mais estreito no topo; apenas os jogadores Imortal 3 podem jogar com o Radiante.

A Riot tornou a classificação superior mais desafiadora ao exigir que um jogador atinja um certo nível de classificação antes de subir. Além disso, todos os jogadores Radiante e Imortal terão seus CR reduzidos e serão enviados para Imortal para começar o Ato. Assim, você terá que "provar novamente que é o melhor dos melhores na nova lei". Os jogadores terão que jogar várias partidas na classificação superior para provar que pertencem a esse lugar.

Para jogadores fora das duas primeiras classificações, sua classificação não será reduzida para iniciar o Ato. Além disso, você só precisará jogar uma partida de colocação para exibir sua classificação, em vez das cinco usadas anteriormente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 28 de fevereiro.