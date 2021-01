Yone e Talon receberão atualizações de balanceamento no Conjunto 4,5 de TFT

Com a chegada do Conjunto 4,5 de Teamfight Tactics se aproximando, vários campeões que estavam muito abaixo ou acima do nível dos outros estão recebendo melhorias, segundo os designers Stephen “Mortdog” Mortimer e Riot Kent.

O Conjunto 4,5 de TFT, que será lançado em 21 de janeiro, terá 20 novos campeões de Destinos e sete novas características. Muitos dos maiores carregadores do Conjunto Quatro serão removidos na atualização intermediária, mas continuam vários campeões que estão fortes demais ou fracos demais. Yone e Lulu foram especificamente citados por Mortdog e Riot Kent em um vídeo que saiu ontem, além de possíveis melhorias a Talon no Conjunto 4,5.

“Yone é uma das piores partes do meta atual, acho que não acertamos”, Mortdog disse. “Só de existir, ele já acaba com muita coisa.”

Conhecido por dilacerar composições inteiras, especialmente se equipado com o Efeito Azul, Yone é um dos lendários de custo cinco mais disputados no meta da atualização 10.25. Os desenvolvedores estão buscando fazer alterações de balanceamento a Yone para deixar o campeão “menos problemático”, segundo Riot Kent. Mas não se sabe se os ajustes acontecerão na atualização 11.1, que é a próxima, ou na 11.2, que é a do Conjunto 4,5.

Lulu foi outra campeã problemática na atualização 10.25, graças a um fortalecimento da armadura e resistência mágica dos Sabugueiros. A melhoria foi “o certo a fazer”, segundo Mortdog, mas ele admitiu que “deixar Lulu no estado em que estava foi um grande erro”. Teemo também está causando problemas com seu dano em área às unidades da linha de frente e da retaguarda.

Talon, que essencialmente desapareceu do meta de TFT na atualização 10.25, receberá pequenos ajustes antes do lançamento do Conjunto 4,5. Talon está forte, mas faz parte de “uma composição difícil para o momento”, segundo Mortdog. Segundo Riot Kent, os ajustes feitos ao campeão fizeram com que ele “se destacasse” nos testes.

Detalhes da atualização intermediária de TFT devem ser revelados quando o Conjunto 4,5 for liberado no PBE, com o lançamento da atualização 11.1. O lançamento oficial do Conjunto 4,5 Destinos: Festival das Feras está marcado para 21 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de janeiro.