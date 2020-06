Teamfight Tactics comemora aniversário de um ano com distribuição de emote do Pingu com chapéu de aniversário

A Riot Games está comemorando o aniversário de um ano do Teamfight Tactics hoje com uma distribuição gratuita de Pequenas Lendas durante a atualização 10.14 do TFT.

A Riot lançou o TFT pela primeira vez há um ano, tornando hoje o aniversário oficial do Pingu, o pinguim empunhado a espada. Como uma maneira de comemorar o aniversário de Pingu e o aniversário de um ano do jogo, a Riot está dando um emote de Pingu usando chapéu de aniversário para quem jogar uma partida de TFT durante a Atualização 10.14.

🎉FELIZ ANIVERSÁRIO, PINGU!🎉



Hoje marca UM ANO do lançamento de Teamfight Tactics!🎂



Para comemorar com vocês, vamos distribuir esse emote do Pingu para todos que jogarem uma partida de TFT durante a Atualização 10.14! 💕 pic.twitter.com/eTabNCVE6Q — Teamfight Tactics Brasil ✨ (@TFTBrasil) June 26, 2020

O Pingu Plumário era uma das Pequenas Lendas originais no TFT quando o autobattler foi lançado oficialmente há um ano. A ele juntaram-se Rapininha, Ranzinzim, Runirim, Assombrim e Territo. Agora, o Pingu tem mais de 24 companheiros Pequenas Lendas no TFT, cada um com várias skins de raridade de uma a três estrelas.

O número de Pequenas Lendas aumentou no ano passado, mas também o jogo em si. Em 19 de março, TFT foi lançado para celular. E ainda este ano, a Riot apresentará o primeiro Campeonato de Teamfight Tactics Galáxias, um grande torneio com várias qualificatórias que antecederão o evento principal.

Dizer que o TFT cresceu exponencialmente ao longo do ano passado é um eufemismo. É um bom aniversário para Pingu e os jogadores mal podem esperar para ver o que acontecerá no próximo ano.

Os jogadores precisarão competir em pelo menos um jogo durante o período de duas semanas, da Atualização 10.14 à 10.15, para receber o Pingu com chapéu de aniversário grátis. Aqueles que não perderem a oportunidade de adquirir a Pequena Lenda única no TFT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 26 de junho.