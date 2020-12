Swain retornará ao TFT no Conjunto 4.5

A Riot Games revelou oficialmente hoje que Swain será Sifão/Alma de Dragão no Teamfight Tactics Conjunto 4.5.

Em linha com os spoilers do Conjunto 4.5 anteriores que foram lançados recentemente, Swain foi anunciado como um campeão de custo cinco com as características Alma de Dragão e Sifão. Lançado em 21 de janeiro via atualização 11.2, o conjunto intermediário de Destinos contém a troca de 20 campeões e seis características. Tendo aparecido pela primeira vez no Conjunto Um do TFT, Swain foi o mais recente campeão do Conjunto 4.5 revelado hoje.

Swain também está de volta como Sifão/Alma de Dragão de custo 5. Esse cara faz de tudo, hein? pic.twitter.com/c9wxuUgTM1 — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) December 30, 2020

Swain era um campeão de TFT com três características no Conjunto Um: Demônio, Imperial e Metamorfo. No Conjunto 4.5, ele terá apenas duas características e provavelmente terá habilidades poderosas devido ao custo cinco. Swain terá um “ultimate aprimorado de sua última aparição” e terá um desempenho ótimo com “Warmogs”, de acordo com o designer de jogos do TFT, Stephen “Mortdog” Mortimer.

Sifão é uma característica que permite aos campeões sugarem a vida de seus oponentes com suas habilidades, com base em um teaser da Riot e vazamento do Reddit. Campeões com a característica Sifão e aliados curam uma parte do dano que causam por meio de habilidades e ataques.

Dois Sifão: cura 10 por cento para aliados e 40 por cento para Sifão.

Quatro Sifão: cura 25 por cento para aliados e 100 por cento para Sifão.

Os campeões da Alma de Dragão ganham Roubo de Vida que aumenta com a vida baixa, de acordo com o vazamento do Reddit. Eles também causam dano bônus que aumenta a com a vida perdida de seus oponentes.

Três: 40 Poder de Habilidade e Velocidade de Ataque. Dragonflames causam 40 por cento de vida máxima.

Seis: 80 Poder de Habilidade e Velocidade de Ataque. Dragonflames causam 80 por cento de vida máxima.

Nove: 200 Poder de Habilidade e Velocidade de Ataque. Dragonflames causam 200 por cento de vida máxima.

Swain se juntará aos outros 20 campeões do Conjunto 4.5 com o lançamento oficial em 21 de janeiro. Um upload para o APT deve dar aos jogadores a oportunidade de testar o conjunto intermediário via atualização 11.1 em 6 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 30 de dezembro.