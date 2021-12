Silco, de Arcane, será um dos campeões de TFT no Conjunto 6,5

A Riot Games revelou hoje que Silco, personagem da série Arcane da Netflix, será o primeiro campeão inédito em League of Legends a entrar para o elenco de Teamfight Tactics no Conjunto 6,5.

Com lançamento marcado para fevereiro, o líder de Zaun será o primeiro campeão de TFT que não é originalmente um campeão do LoL. A equipe de design começou a criar Silco do zero, garantindo que ele era o “objeto de amor e ódio que todos conhecemos”, segundo o site coreano de League of Legends.

Imagem via Riot Games

A Riot já criou campeões novos para jogos específicos antes, mas Silco será o primeiro apresentado diretamente em Teamfight Tactics. Geralmente, os campeões do LoL são transportados para TFT com skins específicas que se encaixem com o conjunto, já que os jogos ficam no mesmo cliente.

Para criar Silco, a equipe de TFT precisou começar do zero, do esqueleto ao visual. E parece que ele não será o último caso. “[Silco] é a primeira unidade que não é um campeão de League of Legends, mas pode haver mais no futuro. Talvez até de fora de Runeterra…”, diz o site coreano de League of Legends.

O Conjunto Seis levou TFT a novos níveis. A possibilidade de adicionar mais campeões ao jogo que não tenham sido criados antes para o LoL é um grande marco.

O Conjunto Seis, Bugigangas e Engenhocas, já fez história com os mais de 100 Aprimoramentos Hextec como mecânica principal. Três meses depois do lançamento de um conjunto de TFT, há uma Atualização Intermediária, que muda um pouco alguns campeões e características. Trazer Silco no Conjunto 6,5 provavelmente indica que haverá uma nova característica para o personagem de Arcane.

O Conjunto 6,5 de TFT será lançado em fevereiro. Até o momento, não foi divulgada uma data oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de dezembro.