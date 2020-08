Riot revela recompensas das ranqueadas do conjunto 3 do TFT

As recompensas das ranqueadas em Teamfight Tactics estão voltando com a conclusão de Conjunto Três Galáxias.

A Riot recompensará os jogadores com classificação Ouro ou superior no conjunto intermediário do TFT Galáxias. Semelhante às recompensas oferecidas aos jogadores em maio, todos os jogadores que se qualificarem para uma recompensa de ranqueada receberão um emote de Assombrim Triunfante. Aqueles que chegaram ao Ouro ou superior na primeira metade e na segunda metade do Conjunto Três receberão uma Assombrim Vitorioso.

Imagem via Riot Games

As recompensas do Conjunto Três de TFT serão emitidas na atualização 10.21, com lançamento previsto para 14 de outubro. As recompensas ranqueadas para o Conjunto Quatro Destinos serão recompensadas de acordo com as mesmas diretrizes estabelecidas no Conjunto Três Galáxias. Os conjuntos duram um total de seis meses, com uma redefinição ocorrendo após três meses. Cada redefinição recompensa os jogadores com um emote quando estiverem classificados como Ouro ou superior. E aqueles que se classificam em Ouro na primeira e na segunda metade de um conjunto recebem um emote especial.

O Conjunto Três Galáxias foi o primeiro conjunto do TFT a ter uma redefinição de ranques intermediária que também incluiu campeões e características novas e removidas. E o Conjunto Quatro Destinos seguirá o mesmo caminho.

Programado para lançamento em 16 de setembro via atualização 10.19, o novo conjunto Destinos de TFT contará com cosméticos como arenas interativas e Fragmentos Estelares para desbloquear versões de duas e três estrelas de Pequenas Lendas pela primeira vez. Outras opções de personalização incluem três arenas apresentadas no Passe Destinos e três novas Pequenas Lendas dracônicas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 28 de agosto.