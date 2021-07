Riot revela novas características do Conjunto 5,5 de TFT, Artilheiro e Sentinela

A Riot Games revelou hoje duas novas características do novo Conjunto 5,5 de Teamfight Tactics, Contestação: Despertar dos Heróis.

A atualização intermediária de Contestação conta com as características Artilheiro e Sentinela e será lançada nos servidores ativos em 21 de julho. Sentinela é uma característica vertical composta de oito campeões, enquanto a característica Artilheiro conta apenas com quatro. Combinar as duas características garante uma composição de alto nível, carregada por Lucian e Akshan.

Confira as novas características do Conjunto 5,5 de TFT, Despertar dos Heróis:

Imagem via Riot Games

Artilheiro

A característica Artilheiro do Conjunto 5,5 conta com quatro campeões: Senna, Tristana, Miss Fortune e Lucian. Após o quinto ataque, o próximo ataque normal dos campeões Artilheiros é substituído por um tiro de canhão, causando uma porcentagem de seu mana máximo como dano físico.

Tristana causa muito dano no início da partida com a sinergia da característica Artilheiro ativada e Lucian é poderoso nos estágios mais avançados.

Sentinela

Há, ao todo, oito campeões com a característica Sentinela: Senna, Olaf, Pyke, Rakan, Irelia, Galio, Lucian e Akshan. No início do combate, o Sentinela com a vida mais alta recebe um escudo que concede velocidade de ataque toda vez que for aplicado. Quando o escudo for destruído ou sua duração expirar, ele passará para o aliado com a menor vida percentual no momento. A vida e a velocidade de ataque do escudo aumentam com o número de Sentinelas em campo.

Sentinela é uma característica vertical e funciona em seu melhor com Lucian ou Akshan como carregador. Akshan pode eliminar unidades da retaguarda, como carregadores, enquanto Lucian destrói todos os inimigos aos poucos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 07 de julho.