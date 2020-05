Riot revela nova Pequena Lenda na Atualização 10.12 de Teamfight Tactics

Jogadores de Teamfight Tactics terão alguns novos amigos juntando-se a eles na Convergência em breve.

A Riot mostrou uma espécie adorável de Pequena Lenda na atualização intermediária de hoje. A Atualização 10.12 apresentará um segundo “ato”, com novos conteúdos e três novas Pequenas Lendas.

Imagem via Riot Games

Enquanto os desenvolvedores do TFT “não estão compartilhando muito hoje”, a prévia mostra a arte conceitual para uma gracinha de orelhas grandes que aparentemente mistura elementos de um macaco e um pássaro. A Pequena Lenda tem orelhas e asas grandes, além de uma cauda de penas. E à medida que a Pequena Lenda sobe de nível, mais plumagem cresce à medida que voa.

Os jogadores podem esperar mais duas Pequenas Lendas, embora a arte para essas ainda não tenha sido revelada.

O segundo ato também introduzirá um novo Passe Galáxias e Passe +. Embora o passe regular seja uma progressão gratuita, o Passe + comprável oferecerá melhores recompensas. Os jogadores podem esperar uma nova arena, emotes, booms e Pequenas Lendas.

Como o TFT está sendo executado na Atualização 10.9 no momento, os jogadores ainda precisam esperar um pouco antes de colocar as mãos em novos conteúdos. A Atualização 10.12 provavelmente será lançada no início de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 07 de maio.