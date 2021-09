Riot revela formato, jogadores e a programação do Mundial de TFT Contestação

Os detalhes do quinto Campeonato Mundial de Teamfight Tactics foram revelados hoje pela Riot Games, que apresentou os jogadores de todas as regiões e o formato do Mundial Contestação.

Programado para acontecer de 1 a 4 de outubro, o Campeonato Mundial de TFT apresentará um total de 20 jogadores de oito regiões ao redor do globo. Inicialmente, o Mundial Contestação deveria acontecer na China este ano, mas foi transferido para um evento digital devido à variante de COVID-19, Delta, no final de agosto. Com a competição começando em 1º de outubro, a Riot divulgou a maioria dos detalhes para o Campeonato Mundial de TFT Contestação hoje.

Prepara-se para o Campeonato Teamfight Tactics: Contestação!



De 1 a 4 de outubro, os melhores Estrategistas do mundo competirão pelo título de campeão e $ 250.000 dólares em prêmios.



Saiba mais: 🔗 https://t.co/dxmj8P2KQ0 pic.twitter.com/x0KrBMvoXu — Teamfight Tactics Brasil (@TFTBrasil) September 20, 2021

O Campeonato Mundial Contestação acontecerá ao longo de quatro dias, com o torneio de TFT começando às 06h todos os dias. Um total de 20 jogadores de todo o mundo se classificaram para competir no Mundial, com cada região tendo um número específico de jogadores a serem enviados.

Europa (CEI e Turquia)

EU Poland: DV1 Shircane

EU Italy: Balotelli777

EU Germany: Gluteus Maximus

EU Italy: AceofSpadesITA

América do Norte

NA: Robinsongz

NA: Delicious Milk

NA: SpencerTFT

Oceânia

OCE: Escha

Coréia

KR: Woojung

KR: Ddudu

KR: ZENIA

América latina

LATAM: El Tomo

LATAM: Sealcune Mbappe

Japão

Japan: nukomaru

Brasil

EusouoLucas

INC Mplete

China

A China enviará quatro jogadores que estão competindo nas eliminatórias até o momento. Os resultados dos quatro primeiros colocados estão programados para lançamento em 25 de setembro.

Devido aos 20 jogadores presentes no Mundial e uma partida de TFT precisando de oito jogadores, o primeiro dia de competição contará com um lobby com a última semente de cada região e os quatro primeiros avançando para a fase de grupos do segundo dia. As finais estão programadas para acontecer no dia 4 de outubro, com o primeiro competidor a chegar aos 18 pontos e vencer uma partida levando para casa o Campeonato Mundial de TFT Contestação.

1º de outubro : jogos do primeiro dia apresentando a semente inferior de cada região. Os quatro primeiros avançam para o segundo dia.

: jogos do primeiro dia apresentando a semente inferior de cada região. Os quatro primeiros avançam para o segundo dia. 2 de outubro : fase de grupos do segundo dia apresentando oito jogadores no lobby A, com os quatro primeiros avançando para as finais.

: fase de grupos do segundo dia apresentando oito jogadores no lobby A, com os quatro primeiros avançando para as finais. 3 de outubro : Fase de grupos do terceiro dia apresentando oito jogadores no lobby B, com os quatro primeiros avançando para as finais.

: Fase de grupos do terceiro dia apresentando oito jogadores no lobby B, com os quatro primeiros avançando para as finais. 4 de outubro: Final do quarto dia apresentando os oito melhores com o primeiro jogador a atingir 18 pontos acumulados e vencer um jogo a levar o título do Mundial de TFT Contestação.

Narradores para a transmissão principal no canal da Twitch da Riot e streams regionais ainda não foram anunciados. O Campeonato Mundial de TFT Contestação será realizado de 1 a 4 de outubro, começando às 06h todos os dias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 20 de setembro.