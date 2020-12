Riot revela característica Sifão para Conjunto 4,5 de Teamfight Tactics

A Riot Games continua compartilhando spoilers do Conjunto 4,5 de Teamfight Tactics. Hoje, foi revelada a característica Sifão, além de uma prévia de como Morgana funcionará com ela.

Falta pouco mais de um mês para o lançamento da atualização intermediária, o Conjunto 4,5, do TFT. A partir de 21 de janeiro, novos campeões e características chegarão para balançar o meta. Os Kindred foram anunciados ontem como Carrascos e Zed passará a ser um Dizimador. Morgana foi mostrada hoje para apresentar a característica Sifão.

Morgana é conhecida por ser deslumbrante, e no festival não vai ser diferente. Seu retorno será como uma Iluminada/Sifão. Dizem por aí que eles conseguem sugar a Vida dos oponentes com suas Habilidades. pic.twitter.com/HDUg9rjdQ6 — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) December 17, 2020

Com a característica Sifão, os campeões sugam vida de seus inimigos com suas habilidades, segundo a descrição da Riot. Campeões Sifão e seus aliados se curam em uma parte do dano causado com habilidades e ataques, segundo alguns vazamentos do Conjunto 4,5 do TFT.

Dois Sifão: Cura os Campeões Sifão em 40% e seus aliados em 10%.

Quatro Sifão: Cura os Campeões Sifão em 100% e seus aliados em 25%.

A Riot ainda não confirmou os detalhes vazados, mas as revelações mais recentes coincidem com o que foi revelado no Reddit. Morgana, atualmente, é Iluminada/Ofuscante. Mas, com a remoção dos Ofuscantes no Conjunto 4,5, ela continuará sendo Iluminada e passará a ser também Sifão. Ela já pode aplicar Controle de Grupo em diversos oponentes com sua habilidade Solo Sagrado, então recuperar vida com a nova característica pode fazer da campeã uma das melhores do Conjunto.

A atualização intermediária de TFT acontecerá em 21 de janeiro, na atualização 11.2. Você já deve poder testar os novos campeões e características no PBE logo depois da atualização 11.1, em 6 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 17 de dezembro.