Riot revela campeões e skins de TFT da Alma de Dragão

A Riot Games revelou um total de sete campeões Alma de Dragão do Teamfight Tactics e suas skins hoje para o próximo Conjunto 4.5.

A Riot revelou a característica Alma de Dragão e Mitológico semana passada com uma imagem de seus ícones de característica. Lançado em 21 de janeiro, o Conjunto 4.5 do TFT conterá 20 novos campeões e seis novas características dentro de Destinos. Um clipe de todos os campeões da Alma de Dragão e suas skins foi revelado hoje pela Riot no Twitter como parte da contagem regressiva de spoiler do Conjunto 4.5 do TFT.

A característica Alma de Dragão é uma das novidades do conjunto. Ficamos sabendo que ela pode fortalecer Campeões com um efeito poderoso, concedendo atributos e a capacidade de cuspir fogo de dragão… Nossa, é sério isso? Mais informações em breve! pic.twitter.com/P3ZLScFSrR — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) December 27, 2020

A característica Alma de Dragão é uma das seis novas características sendo adicionadas a Destinos dentro do Conjunto 4.5. Os campeões dentro da Alma de Dragão podem “fortalecer Campeões com um efeito poderoso, concedendo atributos e a capacidade de cuspir fogo de dragão”, de acordo com o post no Twitter.

A Riot não divulgou oficialmente quaisquer outros detalhes sobre os campeões da característica Alma de Dragão, mas um vazamento do Reddit na semana passada fornece mais informações sobre quem são os campeões, e quais são as estatísticas da característica. Os campeões não confirmados de Alma de Dragão são Tristana (custo um), Brand (custo um), Braum (custo dois), Shyvana (custo três), Olaf (custo quatro), Aurelion Sol (custo quatro) e Swain (custo cinco).

Efeitos de três, seis e nove campeões da Alma de Dragão também foram incluídos no vazamento.

Três: 40 de poder de habilidade e velocidade de ataque – Dragonflames causam 40 por cento de vida máxima.

Seis: 80 de poder de habilidade e velocidade de ataque – Dragonflames causam 80 por cento de vida máxima.

Nove: 200 de poder de habilidade e velocidade de ataque – Dragonflames causam 200 por cento de vida máxima.

O Conjunto 4.5 de TFT Destinos está agendado para lançamento em 21 de janeiro. Novas características e campeões devem ser carregados no APT em 6 de janeiro com a atualização 11.1.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 27 de dezembro.