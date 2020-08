Riot Mortdog mostra fortalecimentos e enfraquecimentos da Atualização 10.16 do TFT

A atualização 10.16 de Teamfight Tactics está a apenas alguns dias de distância. O designer principal de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer revelou o que está reservado para os fãs do autobattler hoje antes do lançamento da atualização.

Os jogadores não devem esperar grandes mudanças no meta com a próxima atualização do TFT, pois os ajustes feitos visam aumentar a procura por campeões de três estrelas e características completas, além de ajustar itens e campeões individuais para fins de estabilidade.

Uma nova galáxia, Oficina de Desmanche, substituirá a Nuvem Estelar. É uma galáxia única e inovadora, de acordo com Mortdog. A Oficina de Desmanche divide todos os itens acabados em componentes quando um campeão é vendido. Isso inclui campeões que têm itens completos do carrossel e do Kayn. E com esta nova Galáxia vem também um recurso que mostra as receitas de itens durante o jogo.

Os ajustes listados na Atualização de Mortdog estão sujeitos a alterações antes do lançamento da Atualização 10.16 do TFT. Os jogadores devem esperar um enfraquecimento de no Master Yi três estrelas antes que a atualização seja lançada com base em dados de torneios classificados e recentes, apesar de não estar nas notas da atualização atual. E o fortalecimento em Shen provavelmente não ocorrerá.

Buscando campeões de três estrelas e características

Um conjunto único de fortalecimentos está sendo adicionado para criar diversidade no final do jogo, além de oferecer aos jogadores opções adicionais. Essas mudanças incluem fortalecimentos para várias características e um grande número de campeões de três estrelas. Os entusiastas dos campeões de três estrelas não pretendem incentivar o hiper-rolamento, de acordo com Mortdog, mas fornecer opções adicionais de construções no final do jogo.

Características

Rebelde (9): De 330 e 15% para 400 de vida e 20% de dano adicional

Guardiãs Estelares (9): De 45 para 60 de mana

Máquinas de Combate (8): De 880 para 1000 de dano/cura

Estrela Negra (8): De 38 para 48 de dano de ataque e poder de habilidade

Infiltrador (6): velocidade de ataque de 120 para 150 por cento

Fortalecimentos em campeões de três estrelas

Illaoi

Dano mágico aumentado de 325 para 400

Roubo de defesa aumentado de 60 para 80%

Leona

Redução de dano mágico aumentada de 200 para 400

Malphinte

Escudo aumentado de 60 para 70%

Poppy

Dano mágico aumentado de 200 para 225

Escudo de feitiço aumentado de 400 para 450

Ziggs

Dano mágico aumentado de 550 para 600

Ahri

Dano mágico aumentado de 375 para 425

Annie

Dano mágico aumentado de 600 para 700

Dano e escudo mágico aumentado de 700 para 800

Blitzcrank

Dano mágico aumentado de 850 para 1.337

Darius

Dano mágico aumentado de 800 para 888

Lucian

Dano mágico aumentado de 550 para 625

Mordekaiser

Escudo de feitiço aumentado de 800 para 875

Nautilus

Dano mágico aumentado de 400 para 500

Duração base de atordoamento aumentada de 5 para 6 segundos

Shen

Duração de esquiva aumentada de 5 para 6 segundos

Resistência Mágica aumentou de 45 para 90

Importante observar: É improvável que esses ajustes em Shen sejam enviados devido ao poder de seis Mestres da Lâmina que geralmente usam um Shen de três estrelas, de acordo com Mortdog.

Ezreal

Dano mágico aumentado de 400 para 800

Rumble

Dano mágico aumentado de 1.500 para 1.650

Vi

Dano mágico aumentado de 100 para 1.350

Dano secundário aumentado de 500 para 600

Vayne

Dano de ataque com feitiços aumentado de 225 para 275 por cento

Gnar

Vida da transformação aumentada de 4.000 para 5.000

Riven

Dano base de feitiço aumentado de 450 para 600

Escudo de feitiço aumentado de 1000 para 1.200

O dano final do feitiço aumentou de 1.000 para 1.500

Janna

Duração do atordoamento aumentada de 1,5 para 8 segundos

Itens

Várias alterações de itens estão incluídas na Atualização 10.16 do TFT, que devem aumentar seu uso em todas as fases do jogo. Mão da Justiça é ótimo para Mech e Master Yi, enquanto o fortalecimento em Pistola Lâminar Hextec não muda muito o item. E o Medalhão de Ferro dos Solari é um bom bônus para os campeões na linha de trás contra os Infiltradores.

Faca de Statikk é um ótimo item no início do jogo, mas horrível no final do jogo, levando a um bônus que causa 85 de Dano Verdadeiro a campeões blindados e alvos de CG. O Quebra-Espada também foi fortalecido, apesar de provavelmente ser removido no Conjunto Quatro.

Mão da Justiça

Cura 50 pontos de vida a cada golpe foi ajustado para Concede 50% de cura do dano causado por habilidades e ataques básicos

Pistola Lâminar Hextec

Sobrecura gera um escudo (máximo de 400 pontos de vida).

Medalhão de Ferro dos Solari

O valor do escudo aumentou de 250/275/350 para 250/300/375

Furacão de Runaan

Multiplicador de dano de ataque aumentado de 70 para 75%

Faca de Statikk

Dano primário reduzido de 90 para 85

Causa 85 de Dano Verdadeiro adicional se o alvo tiver um escudo ou estiver com CG

Quebra-Espada

A chance de desarmar aumentou de 25 para 33%.

Características

Foram feitas alterações no Temporal por ser uma composição que nem sequer é considerada uma verdadeira composição nas ranqueadas. Os Piratas Espaciais é outra composição que enfrenta dificuldades, então a equipe do TFT fortaleceu sua queda de itens para incentivar. Vanguardas foram enfraquecidos, por outro lado, reduzindo o bônus de seis Vanguard em 100 de armadura. E o Infiltrador foi corrigido.

Temporal

Os ganhos na velocidade de ataque passam de 8/3,5/1,5/0,75 para 8/3/1/0,5

Infiltradores

O tempo de salto foi fixado em 0,6 segundos, o que significa que colocar os Infiltradores na linha de frente não os levará mais à linha de trás mais rapidamente.

Rebelde

Quantidade de escudos aumentada de 150/210/330 para 150/225/400

Piratas Espaciais

A chance de deixar cair um item aumentou de 25 para 33%

Vanguarda

Armadura bônus reduzida de 125/300/1000 para 125/300/900

Campeões

O Astronautas Atiradores de Elite estavam com desempenho superior, assim como Jhin com quatro Estrelas Negras, levando a um ligeiro enfraquecimento para reduzir seu poder. E de acordo com os dados, Jinx é a pior campeã de custos quatro, apesar de seus pequenos sucessos em torneios. Para ajudá-la, a equipe aumentou o dano de ataque em 5, para 75.

Gangplank era semelhante a Jinx, já que ele estava apenas sendo jogado em construções Mech. Um fortalecimento em sua forma de uma e duas estrelas deve ajudar a colocá-lo na direção certa, de acordo com Mortdog.

Fiora

Aumento da vida de 450 para 500

Zed

Roubo de dano aumentado de 20/25/40 para 20/33/50

Bardo

A mana passiva diminuiu de 20/8/90 para 20/5/90

Fizz

O poder mágico diminuiu de 400/550/4000 para 350/550/4000

Jhin

Velocidade de ataque reduzida de 1,0 para 0,95.

Gangplank

Dano mágico aumentado de 450/600/9001 para 550/700/9001

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de agosto.