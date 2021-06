Riot Mortdog indica mudanças no balanceamento do Arsenal do TFT na atualização 11.13

A atualização 11.12 introduziu Arsenais adicionais para Teamfight Tactics Conjunto Cinco, proporcionando um ambiente divertido, mas um que não é perfeito e precisa de alguns ajustes, de acordo com o diretor de design de jogo da Riot Games, Stephen “Mortdog” Mortimer e Riot Kent.

Os Arsenais adicionais do Conjunto Cinco do TFT introduziu uma chance de aparecer Arsenais extras em certos estágios enquanto também fornecia consumíveis como Espátulas e Ajudas de Neeko. As reclamações geralmente giram em torno de Orbes de Espólio contendo consumíveis como Reforjar e Removedor Magnético, com menos reclamações direcionadas aos próprios Arsenais. Arsenais adicionais foram avaliados por jogadores de primeira linha, como Kurumx, como “divertidos”, mas não “competitivos”, de acordo com Mortdog na análise da atualização 11.12.

“Os próprios Arsenais adicionais foram um grande sucesso”, disse Mortdog. “Eu acho que eles criaram alguns momentos realmente divertidos que foram bons. Acho que fomos longe demais com a disponibilidade de coisas como Espátulas, Ajuda de Neeko, Emblemas. ”

Outra possível mudança indicada por Mortdog para a atualização 11.13 foi o Arsenal do Estágio 4-2 O Arsenal do Estágio 4-2 foi removido na atualização 11.12, com Mortdog e Kent expressando “tristeza” por não tê-lo como uma opção durante o jogo.

Os arsenais adicionais não são perfeitos, de acordo com a equipe de balanceamento do TFT, que reconheceu que o novo sistema precisa de um pouco mais de trabalho. Uma série de mudanças está programada para ocorrer na próxima atualização 11.13, como um possível retorno do Arsenal do Estágio 4-2 e menos consumíveis. A atualização 11.13 está agendado para lançamento em 23 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 19 de junho.