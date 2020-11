Riot Mortdog apresenta detalhes do TFT 10.23 no resumo da atualização quinzenal

Seguindo o meta da semana de War/Witch das atualizações 10.21 e 10.22, a atualização 10.23 do Teamfight Tactics se concentra em mais mudanças de características e vários ajustes importantes para campeões.

Uma micro-atualização para a atualização 10.22 do TFT em 30 de outubro equilibrou o meta pela primeira vez em semanas, removendo o aumento acidental de Danos de Feitiço de Morgana enquanto ajustava vários itens. A próxima atualização 10.23 busca manter o meta balanceado “trazendo os composições menores, de acordo com o designer de balanceamento do TFT James “Statikk” Bach. O designer de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer também anunciou uma mudança de sistema há muito esperada em direção ao movimento dos campeões, resultando em um “comportamento mais esperado”.

A característica Cultista no TFT Conjunto Quatro está passando por outro ajuste, reduzindo o impacto de Galio em seis enquanto fortalece no nove ao se tornar imune ao controle de grupo por oito segundos a partir do momento da convocação.

Mana: De 50/150 ajustado para 75/150.

A vida básica do Lorde Demônio Galio (Cultista Seis) foi reduzida para 1.650.

Galio Lider Supremo (Nove Cultistas) entra na batalha imune a CG por um total de oito segundos, uma vez convocado.

A vida básica do Galio Lider Supremo foi reduzida para 2250.

Dano de ataque básico do Galio Lider Supremo reduzido para 320.

Várias outras mudanças de características também estão sendo aplicadas na atualização 10.23 do TFT. A redução de danos de ataque do Ofuscante está sendo ajustada para 40/80 por cento de 50/80 por cento. E o bônus de dano do Caçador está sendo enfraquecido de 150/175/200/225 para 125/150/175/200 por cento. O Ofuscante também está sendo ligeiramente enfraquecido (40/80 por cento de redução de AD), enquanto Divinos tem um aumento de 50 por cento de Dano Reduzido e Dano Verdadeiro.

As recompensas foram adicionadas para uma seqüência de derrotas para os Fortuna em 10, 11 e 12 derrotas. E o Patrono foi melhorado na duração do escudo, aumentando com o nível de característica em 8/10/14 segundos.

Os ajustes de Aphelios, Ahri, Xin Zhao e Talon ocorrerão na atualização 10.23 do TFT. Um retrabalho para o feitiço Guarda Crescente de Xin Zhao deve melhorar o campeão como um carregador de item de AD em composições Mestre da Guerra. A mana de Xin Zhao, 40/80, foi ajustado com a remoção de outras unidades desafiadoras.

Outra mudança significativa foi aplicada a Aphelios, em que suas torres não acionam mais efeitos de ataque ou fornecem mana. Mas as torres irão desencadear efeitos ao acertar. Aphelios também recebeu uma mudança de mana inicial de 90/180 para 40/80, tornando-se possivelmente a “maior redução de mana na história do TFT “.

O feitiço Bomba Espiritual de Ahri foi ligeiramente enfraquecido ao se tornar interrompível por meio de atordoamentos, levando o campeão a liberar seu orbe mais cedo, reduzindo o tamanho e a área de impacto do feitiço. O leve enfraquecimento deve tornar Ahri “menos confiável”, de acordo com Statikk, e “mais saudável para jogar contra”. Um enfraquecimento também foi aplicado à mana de Sejuani (70/150), tornando o segundo e o terceiro lançamento “mais difícil de disparar” quando os itens de tanque são empilhados no Vanguarda de custo quatro.

Todas as alterações reveladas durante o Mortdog Rundown estão sujeitas a alterações antes do lançamento da atualização 10.23 do TFT em 11 de novembro. Os jogadores podem testar os próximos ajustes jogando no APT. A atualização 10.24 ocorrerá em 24 de novembro, contendo uma série de mudanças no sistema do TFT sendo testadas no APT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de novembro.