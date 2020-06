Riot adiciona novas recompensas para jogadores que chegarem ao Ouro ou superior em Teamfight Tactics: Galáxias

A Riot Games anunciou hoje que vai adicionar mais uma Pequena Lenda Vitoriosa como recompensa para os jogadores que chegarem ao Ouro ou superior em pelo menos uma das etapas de Teamfight Tactics: Galáxias.

Os desenvolvedores perceberam um problema com o sistema de recompensas de Galáxias, que só distribuiria o prêmio para os jogadores que alcançassem o outro nas duas etapas ranqueadas. Isso significa que os que não atingissem a classificação Ouro na primeira parte não tinham nenhum incentivo para sequer jogar a segunda parte. Então a Riot resolveu fazer mudanças.

Chegando com uma novidade quentinha!👀



Vamos incluir uma Pequena Lenda Vitoriosa adicional para quem chegar ao ranque Ouro ou superior em pelo menos uma das fases Ranqueadas de TFT: Galáxias!💫



Saiba mais detalhes no link abaixo!👇https://t.co/vhKP80aPK6 pic.twitter.com/TbX6WNAujK — Teamfight Tactics Brasil ✨ (@TFTBrasil) June 26, 2020

“Embora nosso objetivo seja recompensar quem tem um desempenho consistente ao longo do Conjunto, o correto seria possuir uma boa meta para atingir no fim de cada fase Ranqueada”, disse a publicação no blog do jogo. “Para resolver isso, agora teremos duas variantes para a mesma Pequena Lenda Vitoriosa no Galáxias: uma para quem atingir Ouro ou superior em uma fase e uma para quem atingir Ouro ou superior em AMBAS as fases.”

Agora, os jogadores de TFT que não tinham motivos para jogar ranqueadas na segunda fase (além do direito de se gabar) podem conseguir sua Pequena Lenda Vitoriosa. E aqueles que já conseguiram o Ouro ou superior na primeira fase e conseguirem fazer o mesmo na segunda receberão algo a mais.

As Pequenas Lendas Vitoriosas serão distribuídas uma ou duas atualizações depois do fim do conjunto Galáxias.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 26 de junho.