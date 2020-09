Quando passar de nível no TFT Conjunto Quatro Destinos

O lançamento de Teamfight Tactics Conjunto Quatro Destinos exigirá que os jogadores façam vários ajustes quando se trata de passar de nível e transição para composições no final do jogo.

Uma série de mudanças de sistema no TFT Conjunto Quatro alterou coisas que os jogadores podem estar acostumados no Galáxias quando se trata de passar de nível e transição de composições. Um aumento no XP para atingir os níveis de sete a nove alterou as estratégias de subir de nível durante o final do jogo. Chegar ao nove é mais um sonho em Destinos, ao contrário do Conjunto Três, onde era comum. E a adição da mecânica do Escolhido alterou um pouco a forma como passar de nível do início do jogo também.

Passar de nível e a transição são mecânicas básicas que a maioria dos novos jogadores de TFT costuma ignorar. Essas mecânicas não estão escritas em pedra, pois a melhor estratégia é sempre “jogar seu tabuleiro mais forte”. Às vezes, isso significa subir de nível cedo para vencer combates consecutivos ou passar de nível mais tarde para conseguir um campeão três estrelas. Mas, para se tornar um jogador melhor, é importante saber o formato estratégico padrão para quando subir de nível e fazer a transição de composições através dos estágios.

Passar de nível durante o estágio dois depende da força do tabuleiro de um jogador. Os jogadores só devem passar de nível no estágio 2-1 se a força do seu tabuleiro for boa o suficiente para vencer a fase 2 inteira, de acordo com Ray “RayditzFN”. Atingir os níveis quatro e cinco depende de uma série de variáveis, como poder do tabuleiro e se um jogador deseja rolar para pegar campeões de três estrelas.

Passar para o nível seis deve ocorrer no estágio 3-2, sete entre 4-2 e 4-4 e oito no 5-2 para acompanhar “a curva” de nível. Chegar ao nove se torna uma opção ao vencer todas as fases ou se um monte de ouro foi ganho através de high-rolling em conjunto com a característica Fortuna.

Ao subir de nível para seis no Conjunto Quatro do TFT, os jogadores estão saindo do início do jogo e devem começar a se preparar para a construção do final do jogo durante o estágio intermediário. Isso normalmente envolve trocar aquele Escolhido do jogo inicial por um mais adequado que seja uma unidade de custo três ou quatro.

No momento em que um jogador passa de seis em 3-1 a 3-2, é importante ter um plano para a transição do jogo inicial para o jogo final. Jogar um tabuleiro forte no início do jogo geralmente requer um campeão Escolhido de baixo custo que crie sinergias. Mas manter esse escolhido durante todo o jogo nem sempre é a melhor jogada.

Procurar por um novo campeão Escolhido deve acontecer quando um jogador chega ao final do estágio três, após enfrentar as monstros neutros, de acordo com JinxedJK. No momento em que um jogador chegar ao sete por volta do 4-2 a 4-4, ele deve ter o campeão escolhido e um plano de jogo para o jogo final que começa no estágio 5-1.

Programado para ir ao ar em 16 de setembro, o Conjunto Quatro do TFT Destinos pode encontrar alterações adicionais no sistema antes do lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 09 de setembro.