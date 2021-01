Ornn volta a TFT como Sabugueiro/Ferreiro

A Riot Games revelou no final de semana que Ornn será um campeão Sabugueiro e Ferreiro de custo cinco no Conjunto 4,5 de Teamfight Tactics.

A atualização intermediária de Destinos incluirá duas novas classes específicas de campeões lendários, como as de Sett (O Chefe) e Azir (Imperador). Samira também foi anunciada no final de semana com sua classe própria, Audaciosa. E a Riot revelou Ornn no Twitter, um campeão Sabugueiro e Ferreiro que chegará ao TFT no Conjunto 4,5, com lançamento marcado para 21 de janeiro.

Por fim, temos um novo acréscimo à gangue Sabugueiro. Ornn participará do festival como Sabugueiro/Ferreiro de custo 5. Com essa nova característica, ele é capaz de forjar Artefatos únicos para seus companheiros de equipe. Que suporte incrível, não? pic.twitter.com/RGlCMwC66u — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) January 3, 2021

Ornn é um lendário de custo cinco que deve funcionar de forma similar a Sett, porque entra em combate brevemente e sai para forjar um item Artefato. O Ferreiro é “um pouco fraco para um custo cinco” segundo o designer-chefe de TFT, Stephen “Mortdog” Mortimer, mas os Artefatos criados por Ornn serão “impressionantes”.

Não se sabe que tipos de Artefatos serão criados por Ornn ao lado da arena, nem se será possível escolher qual aliado irá equipar os itens. O vazamento do Conjunto 4,5 de TFT não revelava muito de Ornn, a não ser que um Artefato, quando completo, poderia ser usado por um aliado.

Ornn, Xayah e Rakan serão os novos campeões Sabugueiro do Conjunto 4,5. Entre os Sabugueiros do Conjunto 4 que continuarão no jogo, estão Maokai, Lulu, Veigar e Nunu. Parece que a característica vai funcionar da mesma forma que na primeira metade de Destinos, aumentando armadura e resistência mágica, além de dano de ataque e poder de habilidade. Mas os atributos ainda estão sujeitos a mudanças.

Você poderá testar Ornn e todos os novos campeões nesta semana, quando as novidades do Conjunto 4,5 chegarem ao PBE. O lançamento oficial da nova atualização intermediária de TFT será em 21 de janeiro, com a atualização 11.2.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 03 de janeiro.