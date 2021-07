O TFT Post Mortem da atualização 11.13 aborda a direção do meta do conjunto 5

O meta do Conjunto Cinco Contestação atingiu um estado de equilíbrio após as alterações da atualização B na semana passada, de acordo com o líder de design de jogo do Teamfight Tactics, Stephen “Mortdog” Mortimer e Riot Kent no resumo Post Mortem da atualização 11.13.

A atualização 11.13 começou áspera, com as composições de Redimido dominando o meta do TFT. Uma atualização B ajudou um pouco, deixando espaço para mais ajustes na atualização 11.14. Apesar do poder do Redimido, “muitas coisas [mudaram o meta] na direção certa”, de acordo com Mortdog, mas “talvez não o suficiente”. Riot Kent concordou com a avaliação de Mortdog de que “estavam na direção certa, mas não o suficiente”.

A atualização 11.13 introduziu mudanças de balanceamento divididas em categorias “grandes” e “pequenas”. Grandes ajustes deveriam ter um impacto direto no meta, enquanto mudanças menores não deveriam ter causado grandes mudanças. O Arsenal também recebeu uma série de alterações que foram “direcionalmente corretas”, de acordo com a dupla do TFT, com espaço para melhorias (aqui estamos olhando para seu Conjunto 5.5).

Grandes mudanças que atingiram o alvo incluíram seis Escaramuçadores, o retrabalho de Trundle, retrabalho de Nidalee e enfraquecimento de Ryze. Nove escaramuçadores permanecem impossíveis de jogar, de acordo com Mortdog, enquanto o fortalecimento de Ashe pode ter levado seus níveis de poder longe demais.

Os enfraquecimentos de Yasuo podem não ter sido suficientes, e a equipe do TFT está testando estatísticas reduzidas no APT antes da atualização 11.14. As mudanças em Kayle eram um “risco”, de acordo com Mortdog, e sem os dados de uma semana, é muito cedo para dizer se os ajustes feitos foram corretos.

A maioria das pequenas mudanças também acertou em cheio, com Lux e nove Redimidos sendo grandes erros. A mudança para Rell foi boa, mas foi “maluca nos Redimidos”, de acordo com Mortdog. A Abominação permaneceu uma combinação viável enquanto Esquecidos sofreu mais no final do jogo, apesar de ser forte no início e no meio do jogo.

A atualização 11.14 vai ao ar em 8 de julho, um dia depois do normal devido ao feriado. Os jogadores podem testar todas as próximas alterações no TFT via APT até a última atualização do Conjunto Cinco Contestação ir ao ar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 03 de julho.