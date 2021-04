O Cão Fantasma do LoL pode estar voltando como uma Pequena Lenda no TFT

Ghost Dog (Cão Fantasma), um companheiro espectral fofo que seguia os jogadores de League of Legends pela selva, desapareceu da face do Rift em maio de 2016, quando a Riot removeu o item Devorador do jogo. Cinco anos depois, o cãozinho roxo poderia estar de volta.

Existem três novas Pequenas Lendas chegando ao Teamfight Tactics no Conjunto Cinco Contestação, incluindo um golfinho, um rato e um cachorro chamado Fenroar. O cão, que é roxo e fantasmagórico no nível três, poderia facilmente ser um easter egg do Cão Fantasma do LoL.

Imagem via Riot Games

O cachorro era uma ilustração perfeita do que o item Devorador fazia no LoL, de acordo com um Riot Dev Blog. O canino aumentava de tamanho conforme os jogadores acumulavam o item. Com 30 acúmulos, o cão se fundia com o jogador, aumentando o dano e se transformando em uma versão maior e melhor de si mesmo.

O cachorro “é um sinal de que algo poderoso está chegando. Para o inimigo, se eles virem que o [cachorro] é grande, é um sinal de que eles precisam se concentrar em abater aquela pessoa”, disse a Riot. Ele “começa como [um] filhote relativamente não ameaçador e amadurece em algo poderoso e perigoso, como um caçador Devorador”.

Imagem via Riot Games

Os desenvolvedores ainda não confirmaram se o Cão Fantasma e Fenroar têm algum tipo de conexão. Mas a semelhança é fantástica.

O próximo Conjunto Contestação do TFT deve ser lançado nos servidores ativos em 28 de abril, onde Fenroar, Dowsie e Nimblefoot farão sua estreia no autobattler.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 13 de abril.