Notas da atualização 12.2 do Conjunto 6 do TFT

As mudanças continuam com o lançamento do Conjunto 6.5 se aproximando.

A grande sequência de atualizações do Conjunto Seis Teamfight Tactics continuará com a atualização 12.2, contendo uma grande variedade de grandes e pequenas mudanças, além de uma série de novos cosméticos através do evento do festival Dádivas da Lanterna Dourada.

A atualização 12.2 é a penúltima atualização do Conjunto Seis do TFT, antes do lançamento do Conjunto 6.5. Com lançamento programado para 20 de janeiro, um grande número de pequenos ajustes está sendo aplicado a todas as áreas. A atualização 12.2 é a última atualização do Conjunto Seis a conter quaisquer mudanças importantes. A atualização também inicia o festival Dádivas da Lanterna Dourada, contendo vários cosméticos gratuitos e compráveis.

Uma mudança de sistema programada para ocorrer na atualização 12.2 diminuirá a aparição de campeões de custo cinco na loja no nível oito para quatro por cento, aumentando as chances de aparecer unidades de custo um para 16 por cento. O nível nove reduzirá as chances de unidades de custo um para nove por cento, aumentando a chance de ver um campeão de custo cinco para 16 por cento.

Aqui estão as notas completas da atualização 12.2

Alterações em Aprimoramentos Hextec

Imagem via Riot Games

Mudanças adicionais foram aplicadas em Aprimoramentos de Insígnias e Corações. O terceiro Furor da Caçada foi removido das opções de Aprimoramento Hextec e um Reforjador foi adicionado à Bolsa de Itens II com a intenção de remover opções de itens menos interessantes.

Coração do Guarda-costas agora concede uma Leona ⇒ Blitzcrank

Coração do Protetor agora concede um Blitzcrank

Insígnia do Guarda-costas agora concede uma Leona ⇒ Darius

Insígnia do Mecanizado agora concede um Zilean

Insígnia do Mecanizado agora está disponível corretamente na seleção de Aprimoramentos

Acelerador Metabólico não concede mais 2 de Vida depois de rodadas PvE (monstros)

Saco de Brindes II agora concede um Reforjador

Forja Portátil – Prismático ⇒ Dourado

Opção do Arsenal da Forja Portátil – chance de conceder ouro com o Coletor de Ouro: 75% ⇒ 50%

Opção do Arsenal da Forja Portátil – Regeneração de Vida de Semblante de Anima: 8% ⇒ 6%

Opção do Arsenal da Forja Portátil – Dano de Ataque de Desafio da Morte: 30 ⇒ 25

Opção do Arsenal da Forja Portátil – Velocidade de Ataque de Desafio da Morte: 30% ⇒ 25%

Opção do Arsenal da Forja Portátil – Armadura de Desafio da Morte: 50 ⇒ 40

Opção do Arsenal da Forja Portátil – redução de Velocidade de Ataque de Inverno Eterno: 35% ⇒ 25%

Opção do Arsenal da Forja Portátil – Mana inicial de Manazane: 50 ⇒ 40

Opção do Arsenal da Forja Portátil – restauração de Mana do Artefato Manazane: 200 ⇒ 150

Experiente agora concede 4 de ouro

Fortificar – Dourado ⇒ Prateado

Furor da Caçada III (Prismático) foi removido, mas Furor da Caçada I e II continuam no jogo. Vejam o contexto para mais detalhes.

Consumo Consciente agora concede 4 de ouro

Insígnia do Acadêmico agora concede um Garen

Insígnia do Mutante agora concede um Kassadin

Insígnia do Protetor agora concede um Garen

Insígnia do Mercenário agora concede 3 de ouro

Coração do Mercenário agora concede 1 de ouro

Coração do Socialite agora concede 1 de ouro

Covil do Atirador agora tem indicadores visuais para os acúmulos da unidade

Eu te Protejo agora também aumenta a Armadura adicional dos Guarda-costas em 25%.

Alterações em características

Imagem via Riot Games

A característica guarda-costas está recebendo um retrabalho com uma redução de armadura e um aumento no escudo. E a característica Mercenário está recebendo um leve enfraquecimento.

Guarda-costas – Armadura: 100/200/350/500 ⇒ 75/150/250/450

Guarda-costas – Escudo: 100/300/600/1.000 ⇒ 150/350/700/1.200

Correção de bug – Imperial: o aumento de dano de todas as unidades Imperiais do efeito Imperial (5) não é mais removido em alguns combates.

Mercenário: Ajuda de Neeko removida dos espólios com 3/4 derrotas.

Mercenário – valor médio de 4 derrotas: 6,9 de ouro ⇒ 6,4 de ouro

Mercenário – valor médio de 5 derrotas: 6,9 de ouro ⇒ 6,6 de ouro

Mercenário – valor médio de 6 derrotas: 7,6 de ouro ⇒ 7,4 de ouro

Mercenário – valor médio de 7 derrotas: 8,25 de ouro ⇒ 7,9 de ouro

Sucateiro – Escudo por componente: 20/35/60 ⇒ 20/40/60

Socialite (3) – Vampirismo Universal: 30% ⇒ 33%

Transgressor – Armadura/Resistência Mágica: 60 ⇒ 55

Transgressor (7) – efeito adicional: 50% ⇒ 60%

Alterações de campeões

Imagem via Riot Games

Um fortalecimento será aplicado à armadura e resistência mágica de Cho’Gath, fortalecendo o campeão durante os estágios iniciais do jogo, junto com um aumento no dano de habilidade em geral. Heimerdinger está recebendo outra rodada de fortalecimentos em sua velocidade de ataque e dano mágico em duas e três estrelas. Braum e Sion estão recebendo enfraquecimentos de mana enquanto Urgot está recebendo um bônus de duração da habilidade em três estrelas, junto com um aumento de dano de ataque por meio de sua habilidade.

Custo um

Ziggs – Dano da Bomba Mini-infernal: 325/425/525 ⇒ 300/400/550

Custo dois

Katarina – Vida: 650 ⇒ 700

Swain – enfraquecimento de Mana máximo: 40/75 ⇒ 40/80

Talon – Velocidade de Ataque: 0,75 ⇒ 0,7

Zyra – dano de Pântano de Espinhos: 350/450/650 ⇒ 325/450/675

Custo três

Cho’Gath – Armadura e Resistência Mágica: 50 ⇒ 55

Cho’Gath – dano de Banquete: 800/900/1.000 ⇒ 900/975/1.050

Gangplank – dano de Negociarrr: 110/135/170 ⇒ 110/150/200

Heimerdinger – Velocidade de Ataque: 0,6 ⇒ 0,65

Heimerdinger – dano de Enxame de Mísseis: 70/95/140 ⇒ 70/100/150

Miss Fortune – dano da Chuva de Disparos: 275/375/550 ⇒ 275/375/600

Shaco – Dano de Ataque: 85 ⇒ 80

Vex – Escudo de Espaço Pessoal: 550/675/850 ⇒ 525/675/850

Custo quatro

Braum – enfraquecimento de Mana máximo: 100/180 ⇒ 120/200

Seraphine – cura de Bis: 275/450/1.200 ⇒ 250/350/1.000

Sion – enfraquecimento de Mana máximo: 100/175 ⇒ 125/200

Urgot – multiplicador de Dano de Ataque de Expurgar: 25% ⇒ 30%

Urgot – duração de Expurgar: 5/5/5 ⇒ 5/5/10

Lux – Velocidade de Ataque: 0,7 ⇒ 0,75

Jhin – dano de Aclamação: 150/200/344% ⇒ 150/200/300%

Orianna – Escudo de Comando: Onda de Choque: 100/160/400 ⇒ 100/150/400

Yone – duração de Desatar da Alma: 4/5/20 ⇒ 4/5/15

Custo cinco

Kai’Sa – Velocidade de Ataque: 1,2 ⇒ 1,1

Tahm Kench – dano de Devorar: 900/1.450/30.000 ⇒ 850/1.350/30.000

Tahm Kench – os atributos recebidos de Glutão foram reduzidos em 10%.

Tahm Kench – mudança na experiência de usuário de Glutão: para evitar perdas acidentais de Campeões, o Tahm Kench agora só comerá Campeões da reserva.

Jayce – Escudo da forma de Martelo: 350/500/3.000 ⇒ 375/550/3.000

Jinx – escalamento de Dano de Ataque do lança-mísseis de Super Mega Míssil da Morte!: 190/200/888% ⇒ 200/210/888%

Viktor – dano de Raios do Caos: 325/425/1.500 ⇒ 360/420/1.500

Alterações de item

Imagem via Riot Games

O Medalhão dos Solari de Ferro tem sido um dos itens mais fracos do Conjunto Seis, resultando em um fortalecimento na sua duração.

Medalhão dos Solari de Ferro – duração do Escudo: 8s ⇒ 15s

Cálice do Poder – Poder de Habilidade: 35 ⇒ 30

Mão da Justiça – o fortalecimento único de cada rodada é aumentado para: 30(%) ⇒ 33(%)

Correções de erros

Imagem via Riot Games

O mecanismo está funcionando: Insígnia do Mecanizado agora está disponível corretamente na seleção de Aprimoramentos

Correção de bug – Imperial: o aumento de dano de todas as unidades Imperiais do efeito Imperial (5) não é mais removido em alguns combates.

Disparo de excelência: a habilidade da Caitlyn não pode mais atingir objetos invulneráveis/inalvejáveis (Núcleo Hex, Estase do Anjo Guardião, etc.)

A habilidade da Fiora agora funciona corretamente mesmo se o alvo morrer no início da conjuração.

O Dano Mágico de Lição Dura da Illaoi 1 Estrela agora causa o valor correto de 200 em vez de 175.

Unidades com o Emblema do Atirador de Elite não ficam mais com +1 de Alcance de Ataque adicional depois de serem vendidas.

A Garra do Dragão não é mais ativada contra habilidades físicas.

O Furacão de Runaan não aplica mais a fragmentação de Armadura do Viktor.

Corrigido um erro que fazia Aprimoramentos do tipo Coroa aparecerem mesmo depois do Aprimoramento Diferentão ter sido selecionado. Aprimoramentos do tipo Alma que beneficiam toda a equipe ainda podem aparecer (ex.: Alma do Defensor/Arcanista).

Não foi eZACtamente como o planejado: a habilidade do Zac não alveja mais o mesmo inimigos duas vezes.

O Zac não causa mais dano dobrado a um dos alvos sendo puxados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 19 de janeiro.