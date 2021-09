Notas da atualização 11.18 do Conjunto 5.5 do TFT

Espere pequenas mudanças dentro do meta do Conjunto 5.5.

Algumas mudanças ara o meta estão incluídas na atualização 11.18 do Teamfight Tactics com o Campeonato Mundial Conjunto 5.5 Contestação ocorrendo em cerca de um mês.

Programada para ser lançado em 9 de setembro, a atualização 11.18 fortalecerá campeões do Conjunto 5.5 de três estrelas de custo quatro enquanto também aplicará alguns enfraquecimentos a campeões dominantes dentro do meta competitivo do TFT. Itens radiantes que não estão sendo usados ​​estão programados para fortalecimentos e a característica Endiabrado está recebendo um fortalecimento de velocidade de ataque que pode impactar as estratégias do final do jogo.

De um retrabalho de Volibear a um enfraquecimento em Kayle, aqui estão todas as alterações de balanceamento do conjunto 5.5 do TFT ocorrendo na atualização 11.18.

Pequenas Lendas Coloricontos

Imagem via Riot Games

A Riot Games está lançando uma série de Pequenas Lendas, incluindo variações Coloricontos para Ao Shin, Plumário e Taluga, e um Pingu Esports. Há um total de 15 variações Coloricontos, apresentando os cinco elementos. Os preços de uma Pequena Lenda Coloriconto começam em 490 RP ou R$ 10,90 para dispositivos móveis e estão incluídos em três pacotes do Coloricontos.

O Pingu Esports está disponível por tempo limitado na loja do LoL até 19 de outubro por 750 RP ou R$ 16,90 (na versão para dispositivos móveis).

Alterações de balanceamento de características

Imagem via Riot Games

Apenas uma característica, Endiabrados, está obtendo uma mudança de balanceamento na atualização 11.18. Ela não distorcerá o meta, mas fornecerá a viabilidade do jogo final para a característica no Conjunto 5.5. A velocidade de ataque de Endiabrados está aumentando de 10/30/70/130 para 10/30/80/140 por cento.

Alterações de balanceamento de campeão

Imagem via Riot Games

Unidades de três estrelas de custo quatro estão recebendo seu fortalecimento tradicional de fim de jogo, fornecendo estatísticas poderosas para os estrategistas que são capazes de criá-las. Volibear está passando por um pequeno “retrabalho”, de acordo com o diretor de design de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer, que vai atingir os escudos com danos, em vez de os dissolver instantaneamente.

Outras mudanças notáveis ​​na atualização 11.18 incluem um enfraquecimento de Jax devido ao campeão do Conjunto 5.5 ser uma unidade autônoma dominante, uma mudança na habilidade de Pyke, um enfraquecimento para a primeira Ascensão de Kayle e uma redução no atordoamento de Margarida.

Custo Um

Gragas – dano de Fúria da Bebedeira: 175/250/400 ⇒ 175/250/475

Custo Dois

O Pyke agora sempre escolherá um novo alvo depois de avançar. Isso fará com que ele seja mais consistente ao atordoar unidades nos cantos do campo de batalha, principalmente ao avançar distâncias curtas.

Custo Três

Nidalee – Vida: 800 ⇒ 750

Nunu e Willump – dano de Consumir: 500/750/1.800 ⇒ 450/700/1.750

Yasuo – tempo de conjuração de Lâmina Flamejante reduzido

Custo Quatro

Draven – Dano de Ataque: 90 ⇒ 95

Draven – dano fixo de Revolução do Machado: 150/200/800 ⇒ 150/225/900

Draven – escalamento de Dano de Ataque de Revolução do Machado: 170/180/340% ⇒ 170/180/400%

Galio – dano de Escudo de Durand: 200/300/1.200 ⇒ 200/300/1.500

Galio – redução de dano de Escudo de Durand: 60/70/90% ⇒ 55/60/95%

Ivern – duração do arremesso ao ar da Margarida: 1,5/2/6s ⇒ 0,5/0,5/6s

Ivern – Vida da Margarida: 1.500/2.400/10.000 ⇒ 1.600/2.600/10.000

Ivern – Dano de Ataque da Margarida: 80 ⇒ 90

Jax – Vida: 1.000 ⇒ 950

Jax – Velocidade de Ataque adicional de Golpe Energizado: 30/35/100% ⇒ 20/30/100%

Jax – escalamento de Dano de Ataque de Golpe Energizado: 200/220/300% ⇒ 200/220/400%

Lucian – Dano Mágico por disparo do Expurgo: 50/90/400 ⇒ 40/70/400

Aphelios – escalamento de Dano de Ataque de Vigília Noturna: 350/375/425% ⇒ 350/375/450%

Aphelios – dano base de Vigília Noturna: 150/200/400 ⇒ 150/200/500

Diana – dano de Colapso Minguante: 300/450/2.000 ⇒ 300/450/3.000

Fiddlesticks – dano de Tempestade de Corvos: 150/200/600 ⇒ 150/200/750

Karma – dano de Alma Iluminada: 230/290/750 ⇒ 230/290/850

Karma – redução de Mana de Alma Iluminada: 15/15/30 ⇒ 15/15/40

Custo cinco

Kayle – Dano de Ataque: 75 ⇒ 80

Kayle – escalamento de Dano de Ataque da primeira Ascensão: 80/90/1.000% ⇒ 60/80/1.000%

Viego – dano de Dominação Monárquica: 180/360/2.000 ⇒ 150/400/2.000

Volibear – Emissário da Perdição não pode mais destruir escudos. Em vez disso, agora ele causa o dobro de dano a escudos.

Volibear – dano de Emissário da Perdição: 150/300/5.000 ⇒ 125/250/5.000

Alterações em itens

Imagem via Riot Games

Itens do conjunto 5.5, como a Sedenta por Sangue Abençoada, forneciam escudo demais, levando a um enfraquecimento de 20 por cento. Outros itens Radiantes menos usados ​​como Auxílio de Statikk foram fortalecidos enquanto Medalhão de Targon Primordial recebeu um novo bônus. E apesar de um enfraquecimento para seus escudos, um novo bônus fornecerá 200 de Vida a todos os aliados no início do combate.

(Radiante) Sedenta por Sangue Abençoada – porcentagem do Escudo de Vida: 60% ⇒ 40%

(Radiante) Placa Gargolítica de Dvarapala – Armadura e Resistência Mágica por inimigo: 40 ⇒ 30

(Radiante) NOVO Medalhão de Targon Primordial: o Efeito Radiante agora concede 200 de Vida para todos os aliados no início do combate.

(Radiante) Medalhão de Targon Primordial – Escudo: 600/700/800 ⇒ 400/500/600

(Radiante) Auxílio de Statikk – fragmentação de Resistência Mágica: 50% ⇒ 70%

Correções de erro da atualização 11.18

Imagem via Riot Games

Apenas algumas correções de erros estão ocorrendo na atualização 11.18, com o Conjunto Seis agendado para chegar aos servidores ativos em cerca de dois meses.

Acabou o sofrimento: jogadores que deixarem a verificação de ausência passarem não sofrerão mais penalidade de abandono de fila como aconteceria com seus colegas do LoL.

Caminho espinhoso: o Colete Espinhoso não bloqueia mais dano de Acertos Críticos do que o esperado.

Visão cruel: a habilidade do Teemo agora especifica que a diminuição da Velocidade de Ataque dura 3 segundos.

Expurgado… de novo: os atordoamentos do Kennen e da Riven agora interrompem a habilidade do Lucian corretamente.

Balas de festim: os Canhoneiros equipados com a Lâmina Mortal não atiram mais um efeito visual falso em situações estranhas e raras.

Erro 111151: no TFT, tudo gira em torno de controlar bem a variação. Alguns jogadores conseguiram ignorar a variabilidade e alcançar vários primeiros lugares consecutivos no âmbito profissional. Estamos de olho nisso enquanto pensamos em formas de equilibrar as coisas para jogadores profissionais que estejam dominando torneios de maneira muito consistente. Algumas das ideias são: abelhas, leite derramado nos teclados e mais abelhas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 08 de setembro.