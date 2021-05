Notas da atualização 11.11 do TFT

De resolvido a não descoberto novamente, a segunda grande atualização do Conjunto Cinco terá um grande impacto no meta.

Outra grande atualização no Teamfight Tactics acontecerá esta semana no Conjunto Cinco Contestação, agitando o meta mais uma vez.

Programado para chegar aos servidores ativos em 26 de maio, a atualização 11.11 contém várias mudanças no sistema do TFT que visam melhorar a jogabilidade e estratégias de rerrolagem para campeões de dois e três de custo. A atualização também incluirá um grande número de enfraquecimentos e fortalecimentos para características, campeões e itens. As alterações variam de pequenos ajustes a vários ajustes de alavanca, afetando o meta em todos os estágios.

De enfraquecimentos em Darius e mudanças da chance da loja a itens retrabalhados, aqui estão as notas completas para a atualização 11.11 do TFT.

Sistemas

Imagem via Riot Games

Fortalecimentos na Interface do Usuário e na Experiência do Usuário

Agora, as dicas das receitas poderão ser ampliadas. Ao tocar ou clicar com o botão direito do mouse para ver as dicas das receitas, vocês poderão passar o mouse por cima da receita completa ou tocar novamente para ver o que o item faz!

Eita, é falta de Mana! Agora, o Efeito Azul e o Efeito Azul Muito Escuro caem de Campeões sem Mana.

Agora, o ícone do item Portal de Zz’rot emite um brilho roxo em vez de verde na versão de PC. Assim, ele não será confundido com um Item Sombrio.

Chances na Loja (Padrão e Batalha Frenética)

Para encorajar estratégias de rerrolagem para campeões de custo dois e três, as porcentagens de chance da loja foram ajustadas nos níveis seis e sete.

Nível 6: 35/35/25/5/0% ⇒ 25/40/30/5/0%

Nível 7: 19/35/30/15/1% ⇒ 19/30/35/15/1%

Chances de Itens Sombrios no Carrossel

A aparência dos itens Sombrios nos carrosséis foi ajustada, oferecendo mais oportunidades de fazer uma viagem para a Névoa Negra.

1 Item Sombrio: 10% ⇒ 0%

2 Itens Sombrios: 75% ⇒ 70%

3 Itens Sombrios: 10% ⇒ 25%

4 Itens Sombrios: 5% ⇒ 5% (nenhuma mudança)

Orbes de Espólio (Padrão + Batalha Frenética)

As orbes estão ganhando um fortalecimento na atualização 11.11, diminuindo as chances de obter ouro em troca de campeões de igual valor. Orbes azuis também foram retrabalhadas.

Todos os orbes: diminuído um pouco as chances de conseguir ouro e aumentadas as chances de conseguir Campeões com valores iguais.

Orbe Azul: Neeko + 2 de ouro (8% de chance) ⇒ Neeko + 1x Campeão de custo 2 (6% de chance) ou Neeko + 1x Campeão de custo 3 (2% de chance)

Características

Imagem via Riot Games

Os Escaramuçadores têm dominado o meta do Conjunto Cinco do TFT, mas um enfraquecimento para seus escudos deve diminuir um pouco seu poder no início do jogo. Mudanças na característica Abominação podem desencadear lembranças dos Cultistas enquanto os Cavaleiros são ajustados para compensar o número de enfraquecimento das fragmentações de Armadura e Resistência Mágica.

Abominação – tempo de conjuração de Fúria da Monstruosidade reduzido em 25%

Abominação – Vida base da Monstruosidade: 1.000/1.400/1.800 ⇒ 1.000/1.600/2.200

Abominação – Vida adicional por Nível de Estrela da Monstruosidade: 100/140/180 ⇒ 100/160/220

Abominação – Dano de Ataque da Monstruosidade: 100/150/200 ⇒ 100/160/220

Abominação – Dano de Ataque da Monstruosidade Por Nível de Estrela: 10/15/20 ⇒ 10/16/22

Esquecido – Dano de Ataque e Poder de Habilidade: 30/70/160 ⇒ 30/70/140

Cavaleiro – redução de dano: 15/40/90 ⇒ 15/40/80

Escudo do Escaramuçador: 300/600 ⇒ 20/40% da Vida máxima

Enfeitiçador – Poder de Habilidade: 20/60 ⇒ 20/50

Enfeitiçador – Poder de Habilidade por conjuração: 2/6 ⇒ 2/5

Itens

Imagem via Riot Games

Com a adição de itens Sombrios no Conjunto Cinco Contestação, a equipe do TFT tem um total de 10 mudanças de itens ocorrendo na atualização 11.11. Um retrabalho foi aplicado a Armadilha de Garra Vingativa, enquanto Sussurro Mortal recebeu um fortalecimento substancial.

Agora, a dica flutuante de Cajado do Arcanjo diz explicitamente que o ganho de Poder de Habilidade se aplica à conjuração que concede o Poder de Habilidade adicional.

Cajado do Arcanjo – multiplicador de Mana: 35% ⇒ 40%

Cajado do Arquidemônio da Imortalidade – multiplicador de Mana: 300% ⇒ 350%

Sedenta por Riscos – duração da Velocidade de Ataque adicional: 3s ⇒ 4s

Lâmina Mortal e Lâmina Mortal Cáustica – acúmulos iniciais: 3 ⇒ 4

Pistola Laminar Hextec da Imortalidade – alvo da cura: aliado mais próximo que tiver perdido Vida ⇒ aliado com a menor porcentagem de Vida

Sussurro Mortal – fragmentação de Armadura e RM: 50% ⇒ 70%

Redenção – cura: 25% da Vida perdida ⇒ 20% da Vida perdida

Faca de Statikk e Punhal de Statikk – fragmentação de Resistência Mágica: 70% ⇒ 50%

Armadilha de Garra Vingativa – REFORMULADO: no início do combate, o usuário e todos os aliados em até 1 casa adjacente na mesma linha recebem um escudo que bloqueia a primeira habilidade inimiga.

Campeões

Imagem via Riot Games

Uma série de ajustes impactantes podem sacudir o meta mais uma vez no Conjunto Cinco Contestação. Darius e Garen foram ajustados em várias níveis, enquanto apenas a Vida de Kayle foi ajustada. Aphelios ganhou alguns pequenos fortalecimentos, possivelmente ressuscitando-o da sepultura. E a velocidade de ataque adicional de Jax foi enfraquecida, potencialmente diminuindo um pouco o poder do campeão do TFT.

Custo um

Udyr – Dano de Ataque de Instinto Animal (Postura do Tigre): 130/140/200% ⇒ 120/130/180%

Vladimir – Dano de Transfusão: 250/350/450 ⇒ 300/420/540

Custo Dois

LeBlanc – duração do Atordoamento de Corrente Etérea: 1,5/2/2,5s ⇒ 2s

LeBlanc – Dano de Corrente Etérea: 200/300/600 ⇒ 200/250/500

Sejuani – Armadura e Resistência Mágica adicionais de Fúria do Norte: 60/120/300 ⇒ 100/150/300

Soraka – Mana máximo: 30/80 ⇒ 30/70

Trundle – multiplicador de Poder de Habilidade de Subjugar: 100% ⇒ 50%

Trundle – duração do roubo de atributo de Subjugar: 6s ⇒ 8s

Varus – dano adicional ao contato da Bênção das Flechas Sagradas: 40/60/100 ⇒ 40/60/90

Custo Três

Lulu – Velocidade de Ataque de Caprichos: 70/80/100% ⇒ 70/80/120%

Morgana – Vida: 800 ⇒ 850

Morgana – Mana inicial: 60/120 ⇒ 80/120

Pantheon – redução de dano de Égide Impetuosa: 75/80/90% ⇒ 65%

Nidalee – dano adicional depois de causar Acerto Crítico ou se esquivar: 100/150/375 ⇒ 120/180/450

Riven – Dano de Ataque adicional de Lâmina da Luz: 90/100/130% ⇒ 90/100/150%

Custo Quatro

Aphelios – Dano de Ataque: 70 ⇒ 75

Draven – multiplicador de Dano de Ataque de Revolução do Machado: 180/200/260% ⇒ 160/170/340%

Draven – dano adicional de Revolução do Machado: 150/200/500 ⇒ 150/200/800

Agora, Margarida começa junto com Ivern (como deveria).

A Vida da Margarida continuará com os mesmos valores; porém, ela passará a ganhar DdA adicional na ascensão estelar.

Agora, a duração do Atordoamento e o dano da Onda de Choque da Margarida terão os valores corretos durante a ascensão estelar, em vez de continuarem usando os valores equivalentes a 1 estrela.

Karma – dano de Alma Iluminada: 180/240/700 ⇒ 200/250/600

Jax – Velocidade de Ataque adicional de Golpe Energizado: 30/35/50% ⇒ 20/25/60%

Mordekaiser – Mana máximo: 0/70 ⇒ 0/80

Vel’Koz – Dano de Raio Desintegrador de Formas de Vida: 1000/1250/4000 ⇒ 900/1150/4000

Custo Cinco

Darius – Mana inicial: 30/100 ⇒ 40/100

Darius – fragmentação de Armadura de Carnificina do Deus-Lobo: 70% ⇒ 50%

Darius – duração da fragmentação de Armadura de Carnificina do Deus-Lobo: 10s ⇒ 8s

Darius – cura por ataque básico pós-conjuração de Carnificina do Deus-Lobo: 10% ⇒ 15/20/50%

Darius – cura dos ataques básicos pós-conjuração de Carnificina do Deus-Lobo: 3/4/10 ⇒ 2

Darius – escalamento do Dano de Ataque de Carnificina do Deus-Lobo: 160/200/2.000% ⇒ 180/220/2.000%

Garen – Mana inicial: 30/100 ⇒ 40/100

Garen – fragmentação de Resistência Mágica de Justiça do Deus-Leão: 70% ⇒ 50%

Garen – duração da fragmentação de Resistência Mágica de Justiça do Deus-Leão: 10s ⇒ 8s

Aprimoramento do Heimerdinger!!! Dano: 400/600/7.777 ⇒ 500/650/7.777

Kayle – Vida: 700 ⇒ 500

Volibear – Mana inicial: 80/200 ⇒ 100/200

Correções de erro

Imagem via Riot Games

Uma série de correções de erros foram aplicadas na atualização 11.11, melhorando a jogabilidade e criando mais oportunidades estratégicas.

Beneficiando-se dos efeitos fornecidos pelo Cálice do Poder, Kled agora receberá corretamente os efeitos de “início de combate” antes de ativar seu escudo.

A cura da redenção agora aparecerá na recapitulação do combate.

Os itens de sombra não fornecerão mais pilhas para a Resolução do Titã.

As seguintes habilidades físicas dos Campeões não causam mais seus danos, apesar de ativar a Trap Claw: Aatrox, Aphelios, Jax, Kalista, Sett e Varus.

Zz’Rot Voidspawn corrompido por Viego agora tem as estatísticas e efeitos adequados.

A característica Invoker não beneficiará mais as unidades quando não estiver ativa.

A lança de Kalista não pode mais falhar em acertar se ela morrer após o lançamento.

Corrigido um problema em que o buff de Subjugado de um Trundle expirando durante o efeito de um debuff de Subjugado de um Trundle inimigo poderia fazer com que o Trundle se tornasse impossível de matar pelo resto do combate.

Thresh não vai mais continuar puxando os inimigos Revenant que estão revivendo.

Thresh agora pode começar a ganhar mana imediatamente após parar de puxar seu alvo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 25 de maio.