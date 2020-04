Notas da Atualização 10.8 de Teamfight Tactics

Um novo desafiante está entrando na Convergência nesta atualização de Teamfight Tactics, e ele está trazendo meteoros com ele.

Xerath se junta à lista do Conjunto Três na Atualização 10.8, trazendo outro campeão de custo cinco para o jogo. Os jogadores de TFT também podem desfrutar de duas novas galáxias, que devem fornecer ainda mais variedade de jogo para as partidas. E como fazer combos de derrota não era arriscado o suficiente, a Riot está fazendo com que os jogadores possam ser eliminados antes do estágio 4-7.

Aqui estão as notas completas da Atualização 10.8 do TFT.

Novo campeão

Xerath

Tier 5

Origem: Estrela Negra

Classe: Feiticeiro

Vida: 750/1350/2430

Armadura: 20

Dano de Ataque: 60/108/194

Velocidade de Ataque: 0,9

Mana: 30/80

Bombardeio Abissal: Xerath se transforma, invocando meteoros contra inimigos aleatórios por 6/8/45s em vez de atacar normalmente. Os meteoros causam 300/400/2500 de Dano Mágico ao impacto e, se abaterem o alvo, todos os inimigos adjacentes sofrem 150/200/1250 de Dano Mágico e são atordoados por 1,5s.

Sistemas

Novas Galáxias

Setor de troca: os jogadores recebem uma troca grátis em cada rodada.

Superdensa: no nível 5, os jogadores recebem uma Força da Natureza grátis.

Agora há 50% de chance a mais de conseguir uma Galáxia especial em relação a uma partida normal, com Setor de trocas e Superdensa sendo um pouquinho mais favorecidas do que as outras.

Outras mudanças no sistema

Combos de vitória e derrota: 2 (1 de ouro)/3 (2 de ouro)/4+ (3 de ouro) ⇒ 2 – 3 (1 de ouro)/4 (2 de ouro)/5+ (3 de ouro)

Dano base por estágio: 0/3/4/5/10/15/20 ⇒ 0/0/1/2/5/10/15

Dano total com base no número de unidades sobreviventes: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10… ⇒ 2/4/6/8/10/11/12/13/14/15…

Fiquem de olho nas novas variações do carrossel!

Características

(Novo) 9 Mestres das Lâminas: 100% de chance de ativação.

(Novo) 9 Estrelas Negras: 45 de Dano de Ataque e Poder de Habilidade.

(Novo) 6 Infiltrados: 125% de Velocidade de Ataque adicional.

(Novo) 6 Protetores: escudo de 45% da Vida máxima.

(Novo) 9 Rebeldes: escudo de 350 e 15% de dano a cada Rebelde.

(Novo) 8 Feiticeiros: +125 de Poder de Habilidade para a equipe.

Celestial – Percentual de Cura: 15/30/60 ⇒ 15/40/65

Cibernético – Vida/DdA (6): 800 e 80 ⇒ 750 e 75

Piloto Mech – Vida do Supermech: 100% da Vida dos pilotos ⇒ 1800 + 50% da Vida dos Pilotos

Piloto Mech – Dano de Habilidade do Supermech: 400/500/600/700/900/1500/5000 ⇒ 400/500/600/700/800/1200/5000

Mercenário: um indicador visual foi adicionado aos aprimoramentos comprados.

Pirata Espacial (4) – Chance de espólio: 15% ⇒ 20%

Feiticeiro – Poder de Habilidade: 20/40/80 ⇒ 20/45/80

Campeões

Campeões de tier 1

Caitlyn – Dano de Ás na Manga: 700/1000/1800 ⇒ 750/1500/3000

Xayah – Velocidade de Ataque de Plumagem Mortífera: 75%/100%/150% ⇒ 100%/125%/150%

Zoe – Duração do atordoamento: 2/2,5/3 ⇒ 2/2,5/4

Zoe – Dano de Bolha do Soninho: 150/225/400 ⇒ 200/275/400

Campeões de tier 2

Annie – Armadura: 35 ⇒ 40

Annie – Escudo de Fogo Protetor Galáctico: 225/300/450 ⇒ 270/360/540

Darius – Mana: 0/70 ⇒ 0/60

Lucian – Dano de Ataque: 55 ⇒ 50

Rakan – Alvo de Entrada Triunfal: Ataca o alvo ⇒ Ataca o inimigo mais distante dentro de 3 casas

Rakan – Raio do arremesso para cima de Entrada Triunfal: 2 ⇒ 1

Rakan – Mana total: 150 ⇒ 100

Shen – Vida: 700 ⇒ 800

Shen – Duração de esquiva de Refúgio do Futuro: 2,5/3/4 ⇒ 2,5/3/5

Campeões de tier 3

Shaco – Dano de Ataque: 55 ⇒ 50

Shaco – Dano de Enganar (% de Dano de Ataque): 250%/325%/400% ⇒ 300%/325%/350%

Syndra – Alcance: 660 ⇒ 890

Campeões de tier 4

Fizz – Vida: 650 ⇒ 600

Fizz – Velocidade de Ataque: 0,7 ⇒ 0,8

Jinx – Velocidade de Ataque: 0,7 ⇒ 0,75

Soraka – Vida: 650 ⇒ 700

Soraka – Cura de Desejo: 350/500/2000 ⇒ 375/550/20000

Wukong – Dano de Ciclone: 250/450/2000 ⇒ 300/500/4000

Vel’Koz – Duração de Raio Desintegrador de Formas de Vida: 2,5 ⇒ 2

Vel’Koz agora será mais eficiente ao conjurar a habilidade contra grupos menores.

Campeões de tier 5

Aurelion Sol – Vida: 950 ⇒ 1100

Aurelion Sol – Armadura: 30 ⇒ 35

Itens

Cálice da Graça: agora também concede Mana para o usuário.

Lâmina Mortal – Acúmulos iniciais: 2 ⇒ 0

Lâmina Mortal – Dano de Ataque por acúmulo: 15 ⇒ 30

Coração Congelado – Redução de Velocidade de Ataque: 40% ⇒ 50%

Canhão Fumegante – Alcance adicional: 100% ⇒ 200%

O Canhão Fumegante agora exibe um feixe visual no ataque ao aumentar o alcance dos Campeões com alcance baixo.

Manto da Imobilidade – Largura: 1 casa ⇒ 1,5 casas

Lágrima da Deusa – Mana: 20 ⇒ 15 (todos os itens completos foram ajustados de acordo)

Arauto de Zeke – Alcance: 2 casas ⇒ 1 casa

Arauto de Zeke – Velocidade de Ataque: 18% ⇒ 30%

Diversos

Escudos durante a Prorrogação agora têm 66% de efetividade reduzida (assim como a cura).

Correções de erros

Cibernético (3) agora é uma característica nível bronze.

A dica flutuante de Mordekaiser agora indica corretamente que seu escudo dura 8s.

Um bug em que Wukong não afetava inimigos nos primeiros 0,25s de sua habilidade foi corrigido.

Solucionamos um problema nas falas de provocação dos Campeões ao vencer um combate. Agora, somente Campeões vivos e vitoriosos serão ouvidos.

Colocar Lâminas Mortais adicionais em uma unidade durante o combate deixa de redefinir os acúmulos de todas as outras Lâminas Mortais.

Corrigimos em bug em que vender um Piloto Mech concedia 0 de ouro se a característica ainda estivesse ativa.

Resolvemos um erro em que o Supermech não se beneficiava dos efeitos das características Infiltrado e Demolidor quando lutava no tabuleiro de outro jogador.

Problema conhecido: o Supermech ainda não se beneficia dos efeitos de característica que afetam toda a equipe (como Místico) quando luta no tabuleiro de outro jogador.

Resolvemos um bug em que unidades invocadas (puxadas pelo Thresh, Portal de Zz’Rot etc.) contribuíam para o dano contra

Mudanças Específicas para Celular

Melhorias no painel de amigos que apenas os mais atentos notarão.

Corrigimos um bug que obrigava alguns jogadores a atualizar o aplicativo sempre que o abriam (O que é bem idiota.)

Se algo der errado e quisermos avisar, você verá uma mensagem de aviso (mas esperamos que isso nunca aconteça!).

Corrigimos um bug em que as tabelas de chances de Ovos exibiam os números errados.

Marcações agora aparecem na tela de preparação ao visualizar uma Pequena Lenda ou skin de Arena que você já equipou.

Ordenamos as Pequenas Lendas por espécies para que vocês encontrem o Molula perfeito ainda mais rápido.

O Espírito Espacial estava muito insolente, então removemos seus níveis de estrela da tela de preparação.

Os emotes agora podem ser colocados em múltiplos espaços. Fiquem à vontade para encher a roda de emotes com “Repete Que Eu Quero Ver!”.

Algumas vezes, as Pequenas Lendas e skins de Arena equipadas esquecem de aparecer na tela de preparação. Colocamos todas elas em seus devidos lugares.

Corrigimos vários problemas de proporção e resolução de tela em alguns dispositivos. Para quem gosta de jogar desperdiçando a tela, essa é a sua hora!

As músicas da tela de login e da página inicial estavam levemente desafinadas. Elas foram harmonizadas para o bem de nossos ouvidos.

Sons maneiríssimos foram adicionados ao menu de Configurações. Não “Configurações de Som”, sons para as Configurações.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 14 de abril.