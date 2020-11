Notas da Atualização 10.24 do Teamfight Tactics

Esta é uma das últimas atualizações importantes do TFT em 2020.

A atualização 10.24 é uma grande atualização no Teamfight Tactics, contendo uma série de mudanças no sistema, além de vários fortalecimentos e enfraquecimentos.

Programado para entrar no ar em 24 de novembro, um dia antes do normal, a atualização 10.24 é a última atualização importante antes das férias de fim de ano. A atualização contém uma série de alterações de sistema destinadas a aumentar o impacto de cada estágio, junto com alterações de balanceamento que reduzirão o CG.

Aqui estão as notas completas da atualização 10.24 do TFT.

Mudanças de sistema

Já se foram os dias de rolar no estágio 4-1 para um Escolhido de custo quatro. As mudanças de sistema que ocorrem na atualização 10.24 são ajustes para chances normais de escolhidos, pontos de dano do jogador e mudanças de espólio.

Alterações de dano ao jogador

Os danos sofridos em todas as fases do TFT terão agora um impacto maior na vida geral do jogador.

Dano do jogador base aumentado em um nos estágios três e quatro.

O dano diminuiu em dois no estágio seis.

O dano do jogador base por estágio agora é 0/0/2/3/5/8/15.

Chances de Escolhidos na loja

As chances de aparecer um Escolhido aumentaram ligeiramente. As probabilidades foram ajustadas dos níveis quatro a nove.

Nível quatro: 60/40/0/0/0 por cento

Nível cinco: 40/55/5/0/0 por cento

Nível seis: 15/45/40/0/0 por cento

Nível sete: 0/40/55/5/0 por cento

Nível oito: 0/15/45/40/0 por cento

Nível nove: 0/0/15/45/40 por cento

Chances de Campeões normais

Os ajustes de porcentagem foram aplicados às unidades campeãs normais nos níveis cinco a oito.

Nível cinco: 45/33/20/2/0 por cento

Nível seis: 35/35/25/5/0 por cento

Nível sete: 24/35/30/10/1 por cento

Nível oito: 15/25/35/20/5 por cento

Mudanças de espólio

Várias mudanças de distribuição de espólio, como uma variação reduzida nas quedas de espólio iniciais no estágio um, também foram incluídas na atualização 10.24. As chances de receber itens repetitivos também foram reduzidas. O valor médio das orbes cinzas foi aumentado e as chances de Neeko deles foram reduzidas.

Alterações de balanceamento

Os escolhidos Yasuo, Aphelios, Zed, Xin Zhao, Ashe, Jhin, Talon e Warwick tiveram seu Dano de Ataque adicional reduzido de 30 para 20. Uma série de mudanças de balanceamento foram aplicadas às versões não escolhidas desses campeões para torná-los jogáveis enquanto Talon foi retrabalhado. As características de Cultista e Fortuna também foram ajustadas, junto com o dano de ataque do constructo do Portal de ZZ’Rot reduzido para 100.

Características

A característica Cultista foi ajustada para diminuir o poder de Galio com os campeões escolhidos. Fortuna mudou ligeiramente, reduzindo o número de Neekos ganhos com o efeito de seis Fortunas.

Cultista: um Escolhido Cultista agora só concede +1 nível de estrela a Galio, e não o dobro.

Um Escolhido Cultista de 2 estrelas melhora o Galio em: +4 ⇒ +3

Um Escolhido Cultista de 3 estrelas melhora o Galio em: +6 ⇒ +4

Fortuna: corrigimos um erro no valor dos espólios concedidos ao vencer com um combo de 11 derrotas.

Fortuna: reduzimos um pouco as chances de espólio de Ajuda de Neeko no efeito Fortuna (6).

Campeões

Vários enfraquecimentos e fortalecimentos importantes foram aplicados aos campeões na atualização 10.24. Talon e Jinx receberam um retrabalho enquanto Diana e Lissandra foram enfraquecidas. O CG foi reduzido em todas as áreas e vários campeões de custos cinco foram fortalecidos.

Um custo

Tier 1

Diana – Escudo de Cascata Lívida: 200/300/450/650 ⇒ 200/300/400/500

Lissandra – dano de 1000 Adagas: 350/450/600/900 ⇒ 350/450/600/800

Nami – Mana inicial/total: 40/80 ⇒ 60/100

Yasuo – dano de Golpe de Aço: 160/190/225% ⇒ 180/200/225%

Tier 2

Aphelios – Dano de Ataque: 45 ⇒ 50

Aphelios – Mana inicial: 40 ⇒ 50

Lulu – duração do Arremesso ao ar de Crescimento Virente: 1,5s ⇒ 1s

Lulu – duração de Crescimento Virente: 6s ⇒ resto do combate

Usar Crescimento Virente em um aliado já afetado pela Habilidade agora cura o alvo com base na quantidade de Vida adicional recebida e ativa o efeito de arremesso ao ar.

Jarvan IV – duração do Atordoamento de Ataque do Dragão: 2s ⇒ 1s

Jarvan IV – Mana inicial/total: 60/120 ⇒ 50/80

Pyke – dano de Ressaca Espectral: 150/250/450 ⇒ 125/200/375

Zed – Velocidade de Ataque: 0,75 ⇒ 0,8.

Tier 3

Akali – Dano de Habilidade: 150/225/350 ⇒ 175/250/400

Jinx – atributo adicional de Escolhido: Poder de Habilidade ⇒ Mana

Jinx – Mana inicial/total: 0/50 ⇒ 70/120

Jinx – Atordoamento do Fishbones: alvo primário da Jinx ⇒ todos os alvos na explosão de 1 casa

Jinx – duração do Atordoamento do Fishbones: 1,5/1,5/1,5s ⇒ 1,5/2/2,5s

Jinx – dano do Fishbones: 200/325/550 ⇒ 150/250/450

Xin Zhao – Mana inicial/total: 40/80 ⇒ 30/60

Tier 4

Cassiopeia – Mana inicial/total: 60/120 ⇒ 80/150

Cassiopeia – amplificação de dano de Olhar Petrificador: 10% ⇒ 20%

Jhin – Dano de Ataque: 85 ⇒ 100

Talon: Corte Decisivo deixa de recuperar Mana com abates.

Talon – Mana total: 50 ⇒ 40

Corrigimos um bug que impedia o dano adicional de Corte Decisivo de ser um Acerto Crítico.

Talon – dano adicional de Corte Decisivo: 125/200/600 ⇒ 85/135/400

Talon: não fica mais Invulnerável durante o salto (ainda fica Inalvejável e não pode ser interrompido).

Talon: pequeno aumento na velocidade do salto.

Warwick – Dano de Ataque: 70 ⇒ 85

Warwick – Velocidade de Ataque: 0,9 ⇒ 0,8

O uivo do Warwick ao eliminar inimigos deixa de causar Temor aos inimigos próximos. Em vez disso, o uivo concede ao próprio Campeão e aos aliados que compartilharem uma característica com ele 60/75/200% de Velocidade de Ataque por 3s.

Tier 5

Azir – Mana inicial/total: 50/125 ⇒ 75/150

Lee Sin – duração do Atordoamento primário: 1,5/2/10s ⇒ 2/3/10s

Lee Sin – duração do Atordoamento secundário: 1,5s ⇒ 1s

Sett – Mana inicial: 70 ⇒ 100

Yone: Selar Destino deixou de arremessar inimigos ao ar.

Yone: agora fica inalvejável durante a conjuração.

Yone – fragmentação de Armadura e RM de Selar Destino: 60% ⇒ 90%

Yone – Mana total: 80 ⇒ 50

Um bug que fazia Yone travar depois de conjurar Selar Destino foi corrigido.

Corrigido um erro que fazia com que a fragmentação do Yone não fosse atualizada corretamente caso o alvo estivesse sofrendo alterações de Armadura ou Resistência Mágica.

Correções de bugs

Corrigido um erro que fazia com que unidades fantasma com a característica Caçador ativassem o ataque dos Caçadores no início do combate.

A característica Caçador não dispara mais o ataque um segundo mais cedo.

Zilean não prioriza mais unidades invocadas ao conjurar sua Habilidade (ex.: soldados do Azir).

Agora é possível errar (com cegueira) ou desviar dos seguintes Ataques: Corte Decisivo do Talon, Golpe de Aço do Yasuo, Guarda Crescente do Xin Zhao, Golpe Destruidor do Wukong e Concentração da Caçadora da Ashe.

Fiora deixa de mudar de alvo depois de conjurar sua Habilidade.

Corrigidos vários erros que ocorriam ao tentar comprar um Campeão Escolhido com a reserva cheia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de novembro.