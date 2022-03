Notas completas da atualização 12.5 do TFT

A primeira atualização do Teamfight Tactics após o lançamento de Noites de Neon está repleto de mudanças de balanceamento que provavelmente agitarão o meta.

Programada para chegar aos servidores ativos em 2 de março, a atualização 12.5 é a primeira grande atualização do Conjunto 6.5 Noites de Neon, e também é uma atualização longa. A próxima atualização do TFT, 12.6, não está programada para ocorrer até 30 de março, com uma possível atualização B prevista para 8 ou 9 de março, se necessária. A atualização 12.5 se concentra no ajuste e distribuição de Aprimoramentos Hextec, junto com mudanças de balanceamento que atenuam os desempenhos de dominantes ao mesmo tempo em que dão um impulso a alguns de desempenho inferior.

Um bate-papo em equipe também será adicionado ao modo Duplas Dinâmicas do TFT na atualização 12.5. O bate-papo dentro do modo será padronizado para seu parceiro. Mas os jogadores ainda podem acessar todo o lobby digitando “/all” primeiro, antes de enviar uma mensagem de bate-papo.

De mudanças no sistema e aprimoramentos Hextech com enfraquecimentos e fortalecimentos, aqui estão as notas de atualização do TFT 12.5 para o conjunto 6.5 Noites de Neon.

Mudança no sistema Tomo das Características

Outro enfraquecimento no Tomo das Características foi implementado para evitar a combinação inicial de Características, permitindo que os jogadores roubassem um Emblema personalizado.

Nenhum Emblema adequado: 0 – 4 características ativas ⇒ 0 – 5

Um Emblema adequado: 5 – 6 características ativas ⇒ 6 – 7

Dois Emblemas adequados: 7 – 8 características ativas ⇒ 8 – 9

Três Emblemas adequados: 9 – 10 características ativas ⇒ 10 – 11

Quatro Emblemas adequados: 11+ características ativas ⇒ 12+

Aprimoramentos Hextec

Uma série de Aprimoramentos Hextec do Conjunto 6.5 com foco em combate estão recebendo uma redução geral no poder. Clube dos Cinco retornou como uma opção dentro do nível Prismático, enquanto Ventos Revigorantes (três) foi removido como opção.

Mago de Batalha I/II/III – Poder de Habilidade adicional: 30/45/60 ⇒ 25/35/50

União Quimtec: Prateado ⇒ Dourado

Golpes Concussivos: Prateado ⇒ Dourado

Golpes Concussivos – Tempo de Recarga: 7s ⇒ 6s

Implantes Cibernéticos III – Vida: 450 ⇒ 350

Desintegrador I/II/III: 2/3/4% ⇒ 1,5/2,5/4%

Encrenca em Dobro I/II/III – DdA, PdH, Armadura e Resistência Mágica adicionais: 40/50/65 ⇒ 30/40/50

Carga Elétrica I/II/III – dano da Carga: 90/135/180 ⇒ 60/100/160

Quatro da Sorte – quantidade de Campeões de custo 4: 3 ⇒ 4

Visão Premonitória II, Ovo Dourado e opção de Relíquias Radiantes, Vento Mistral (Zéfiro Radiante) – duração do Banimento: 10s ⇒ 8s

Ovo Dourado e opção de Relíquias Radiantes, Capa de Luz Solar (Capa de Fogo Solar Radiante) – dano de queima da Vida máxima: 120% ⇒ 90% ao longo de 30s

Eco de Luden I/II/III – dano de Habilidade: 135/200/275 ⇒ 100/150/200

NOVO Clube dos Cinco (Prismático): recebe 5 Campeões aleatórios de custo 5

Clube dos Cinco (Prismático) aparece apenas como a 3ª opção de Aprimoramento

Opção do Arsenal da Forja Portátil, Paradoxo de Zhonya – Poder de Habilidade: 45 ⇒ 50

Opção do Arsenal da Forja Portátil, Paradoxo de Zhonya – Armadura e Resistência Mágica: 35 ⇒ 50

Opção do Arsenal da Forja Portátil, Paradoxo de Zhonya – duração da invulnerabilidade: 2,5s ⇒ 3s

Ventos Revigorantes III REMOVIDO

Força Tripla – Vida adicional: 233/333/433 ⇒ 133/233/333

Força Tripla agora só pode ser oferecida se vocês tiverem duas ou mais unidades de custo 3 em jogo

Amuleto do Bosque – Vida do Clone: 250 ⇒ 300

Mago de Batalha não pode mais ser oferecido se vocês estiverem jogando com 2 ou mais Atiradores de Elite

Dominância só aparece se vocês: tiverem vencido seu último combate ⇒ estiverem em uma sequência de duas ou mais vitórias

Ovo Dourado e opção de Relíquias Radiantes, Centelha Covalente (Centelha Iônica Radiante) – dano 300% ⇒ 275% do Mana máximo.

Ovo Dourado e opção de Relíquias Radiantes, Prelúdio da Alvorada (Limiar da Noite Radiante), limiar de Vida da segunda Furtividade: 25% ⇒ 30%

Dádivas Douradas só aparecem como 2º Aprimoramento

Gume da Lâmina não pode mais ser oferecido se vocês estiverem jogando com dois ou mais Arcanistas, Intelectuais, Atiradores de Elite ou Encantadores

Opção do Arsenal da Forja Portátil, A Coletora – chance de conceder ouro: 50% ⇒ 60%

Justiça Rápida foi renomeada para Justiça Verdadeira

Arca do Tesouro I e II agora só aparecem como 1º Aprimoramento

Características

A característica Defensor está na berlinda do TFT devido à facilidade da característica em interromper a jogabilidade em todos os estágios do Conjunto 6.5 Noites de Neon, com mudanças chegando na atualização 12.6. Os jogadores podem confiar mais na característica Guarda-costas para proteger as unidades da retaguarda através da atualização 12.5. O dragão Inovador foi atingido com uma série de mudanças e a característica Encantador está recebendo um bom bônus em escudo e resistência, junto com a característica Hextec recebendo um bônus de escudo.

Guarda-costas – Escudo inicial: 150/350/700/1.200 ⇒ 200/400/800/2.000

Encantador – bônus de Cura e Escudo: 25/40/60/100% ⇒ 25/45/70/100%

Encantador – Resistência Mágica: 20/35/50/75 ⇒ 25/45/70/100

Defensor – duração do Atordoamento: 4s ⇒ 3s

Hextec – Escudo: 100/150/300/600 ⇒ 120/170/340/600

AJUSTE Inovador – Dragão Hextec: o rugido do dragão não concede mais 75% de Chance de Acerto Crítico. Em vez disso, unidades fortalecidas pelo rugido sempre causarão Acerto Crítico se possível (habilidades ainda precisam da Manopla/Lótus Adornada).

Inovador – dano de Acerto Crítico do Rugido Eletrizante do Dragão Hextec aumentado: 10% ⇒ 25%

Inovador – dano do relâmpago do Dragão Hextec: 500 ⇒ 600

Cano Duplo – Dano de Ataque adicional: 10/25/40/60 ⇒ 10/25/45/80

Campeões

Uma grande reformulação foi aplicada a Rek’Sai na atualização 12.5, enquanto os fortalecimentos estão chegando aos campeões de Noites de Neon como Brand, Draven, Lucian e Braum. Ashe e Ahri receberam reforços que devem melhorar sua jogabilidade, e a escala de três estrelas de Nocturne foi corrigida.

Custo um

Brand – dano base de Cauterizar: 120/160/210 ⇒ 135/175/235

Brand – dano adicional de Cauterizar: 150/225/300 ⇒ 165/225/300

Jarvan IV – Velocidade de Ataque: 0,65 ⇒ 0,6

Jarvan IV – enfraquecimento de Mana inicial: 60/100 ⇒ 50/100

Nocturne – duração do Atordoamento de Horror Indescritível: 2/2,5/3,5 ⇒ 2/2,5/3

Nocturne – dano de Horror Indescritível: 200/300/400 ⇒ 190/300/450

Nocturne – Horror Indescritível agora escala corretamente com Poder de Habilidade

Twitch – escalamento do percentual do Dano de Ataque de Dardo Perfurante: 125/135/150% ⇒ 125/130/140%

Twitch – dano base de Dardo Perfurante: 25/50/75 ⇒ 30/50/70

Ezreal – Dano de Ataque: 50 ⇒ 45

Custo dois

Ashe – número de flechas de Rajada: 6/7/8 ⇒ 8/8/8

Ashe – alcance de Rajada: Alcance da Ashe ⇒ Alcance da Ashe + 1 casa

REFORMULADO Rek’Sai – dano base de habilidade: não escala mais com PdH

Rek’Sai – Armadura e Resistência Mágica: 40 ⇒ 45

REMOVIDO Rek’Sai – roubo de Armadura e Resistência Mágica: 10% ⇒ 0%

Rek’Sai – cura: 150/250/400 (não escala com Poder de Habilidade) ⇒ 150/200/350 (escala com Poder de Habilidade)

NOVO Rek’Sai: se a Rek’Sai já tiver mordido seu alvo, ela se cura em 250/350/500 (escala com Poder de Habilidade)

Corki – dano de Bombardeio: 200/260/333 ⇒ 220/275/350

Lulu – Vida adicional de Crescimento Virente: 325/350/375 ⇒ 350/370/390

Custo três

Ekko – enfraquecimento de Mana inicial: 80/120 ⇒ 60/120

Gnar – alcance do pedregulho do Mega-Gnar aumentado em uma casa

Lucian – dano de Perseguição Implacável: 175/275/300 ⇒ 185/295/315

Lucian – Vida: 650 ⇒ 700

Lucian – Armadura e Resistência Mágica: 25 ⇒ 30

Malzahar – dano de Visões Maléficas: 625/875/1.050 ⇒ 600/825/950

Senna – Escalamento de Dano de Ataque de Escuridão Perfurante: 160% ⇒ 150%

Senna – dano de Escuridão Perfurante: 80/125/200 ⇒ 80/120/180

Morgana – Escudo de Grilhões da Alma: 425/550/750 ⇒ 475/575/675

Tryndamere – dano base de Corte Giratório: 60/90/150 ⇒ 50/75/100

Custo quatro

Ahri – acréscimo de Mana inicial: 0/50 ⇒ 30/50

Ahri – ângulo entre cada orbe: 20 ⇒ 10

Alistar – dano de Pulverizar: 200/350/1.200 ⇒ 150/250/1.000

Braum – duração do atordoamento de Quebra-Cofres: 1,75/2,25/8 ⇒ 2/2,75/8

Draven – Alcance: 3 ⇒ 4

NOVO Draven – Inato: agora tem 25% de Penetração de Armadura

Draven – Efeito VIP – Penetração de Armadura: 50% ⇒ 25%

Draven – escalamento de Dano de Ataque de Revolução do Machado: 150/160/400% ⇒ 170/180/400%

Draven – dano base de Revolução do Machado: 150/200/500 ⇒ 120/150/400

Renata – dano de Onda Tóxica: 45/70/240 ⇒ 40/65/220

Sivir – Velocidade de Ataque: 0,7 ⇒ 0,8

Vi – dano de Pulverizadora de Piltover: 150/225/450 ⇒ 125/200/450

Vi – dano da 3º conjuração de Pulverizadora de Piltover: 300/400/900 ⇒ 250/350/900

Irelia – Dano de Ataque: 90 ⇒ 85

Jhin – escalamento do Dano de Ataque de Aclamação: 150/200/300% ⇒ 175/200/300%

Kha’Zix – Ataque Árido foi renomeado para Massacre do Vazio

Custo cinco

Galio – escalamento de Vida máxima de Entrada Colossal: 5% ⇒ 6%

Kai’Sa – Velocidade de Ataque: 1,1 ⇒ 1,2

Tahm Kench – dano de Devorar em alvos imunes a Controle de Grupo: 35% ⇒ 50%

Zeri – Dano de Ataque: 80 ⇒ 85

Jinx – Armadura e Resistência Mágica: 40 ⇒ 45

Itens

Colete Espinhoso é o único item importante do Conjunto 6.5 que recebe uma mudança de balanceamento grande na atualização 12.5 Noites de Neon. O item defensivo era um contra-ataque muito difícil contra danos críticos, resultando em um enfraquecimento.

Colete Espinhoso – redução do dano adicional de Acerto Crítico: 100% ⇒ 75%

Colete Espinhoso – dano refletido: 60/80/120 ⇒ 75/100/150

Limiar da Noite – limiar de Vida para Furtividade: 50% ⇒ 60%

Faca de Statikk – dano de relâmpago: 70 ⇒ 60

Correções de erros

Métodos atípicos de início de sessão em dispositivos móveis não estão mais bloqueando contas.

O jogo não trava mais em celulares de ponta. Não estávamos prontos para dar suporte para tais aparelhos… até agora!

Batalha Frenética – componentes desaparecidos: as rodadas PVE agora concederão a quantidade mínima correta de componentes

Acumular a Força Tripla II e a Força Tripla III agora concederá a quantidade correta de Mana

Recombobulador agora também gera Removedores Magnéticos no canto superior esquerdo, igual aos outros Aprimoramentos

Um é o suficiente: Abraço de Seraph II foi renomeado para Abraço de Seraph, já que só tem um tier

A dica flutuante da Garra da Banshee Radiante agora especifica que bloqueia até 600 de dano de habilidade, similar a Garra da Banshee padrão.

Corrigido um bug em que o Tahm Kench “consumiria” e causaria dano ao longo do tempo à unidades afetas pela Infusão Instável do Silco sem que elas fossem consumidas de fato.

Alvorecer Noturno: Defensores não param mais unidades equipadas com Mercúrio Radiante ou unidades afetadas por Zéfiro Radiante

Tematicamente defeituoso: o Warwick com Emblema do Mutante não causa mais dano do que deveria

Os custos de Mana dos Yordles agora atualizarão corretamente quando alternarem entre Yordle 3 e Yordle 6

Tahm Kench não causa mais dano ou Atordoamento a inimigos que escaparam do seu estômago usando o Limiar da Noite

Agora a Vida adicional de Colosso do Cho’Gath ativa corretamente quando ele é posicionado pela primeira vez no tabuleiro

Silco não vai mais conjurar Infusão Instável em um alvo que está dentro da barriga do Tahm Kench

Eco de Luden não causará mais 0 de dano na primeira vez que uma unidade for posicionada no tabuleiro

Os Aprimoramentos relacionados às características Hextec, Galante e Atacante não podem mais ser oferecidos se vocês escolheram Diferentão

Alma, deixe a tecnologia tocar sua alma: a Alma do Inovador voltou a ser oferecida como Aprimoramento.

