A atualização 11.17 de Teamfight Tactics trouxe pequenos e grandes ajustes ao Conjunto 5,5, do sistema da Espátula a características como Sentinela e Enfeitiçador.

Entre as mudanças citadas pelo diretor de design do jogo, Stephen “Mortdog” Mortimer, a atualização 11.17 inclui uma alteração ao sistema que passa a não contar mais a Espátula entre os 10 componentes mínimos até as Acuâminas. As Espátulas só poderão aparecer em orbes adicionais a partir da atualização 11.17 de TFT. Também há uma nova aba de histórico de partidas de TFT, localizada perto do passe de batalha do Conjunto 5,5.

Confira as notas completas da atualização 11.17 de TFT.

Alterações a características na atualização 11.17

A característica Sentinela sofre uma pequena mudança, permitindo que os jogadores escolham qual campeão Sentinela começa com o efeito da característica. O campeão Sentinela com mais itens começa a partida com o efeito, permitindo que os jogadores protejam seu carregador ofensivo ou defensivo. A característica Enfeitiçador também é fortalecida, enquanto Legionário e Abominação sofrem ajustes.

Sentinela: O efeito da característica Sentinela agora começa na unidade Sentinela com a maior quantidade de itens. Se vários Sentinelas tiverem a mesma quantidade de itens, o que tiver a maior velocidade de ataque começará com o efeito.

Sentinela: Velocidade de ataque reduzida de 25/120/1.000% para 25/90/500%

Sentinela: Escudo reduzido de 200/1.000/2.000 para 175/900/2.000

Enfeitiçador: Os acúmulos da característica Enfeitiçador não têm mais limite.

Enfeitiçador: Poder de habilidade base reduzido de 25/55/100 para 15/35/70

Enfeitiçador: Poder de habilidade por acúmulo reduzido de 2/5/10 para 2/4/10

Escaramuçador: Dano de ataque por segundo aumenta de 3/6/15 para 3/8/16

Abominação: Armadura e resistência mágica da Monstruosidade reduzidas de 40/50/60 para 30/45/60

Abominação: Dano de ataque da Monstruosidade por nível de estrela aumenta de 7/8/9 para 7/8/10

Abominação: Dano de ataque base da Monstruosidade aumenta de 70/80/90 para 70/80/100

Legionário: Velocidade de ataque aumenta de 25/65/120/250 para 25/75/135/250

Redimido: Armadura e resistência mágica reduzidas de 20/35/75 para 20/35/70

Alterações de balanceamento a campeões na atualização 11.17

Vários campeões de custo três em TFT foram enfraquecidos, assim como algumas unidades de custo quatro e cinco que estavam fortes demais. Várias pequenas mudanças foram feitas para compensar as atualizações a características, buscando um meta mais saudável para o Mundial de TFT.

Custo um

Vayne: Dano de ataque aumenta de 35 para 40

Ziggs: Dano de Bomba Arcana aumenta de 250/375/525 para 250/375/550

Custo dois

Kennen: Velocidade de ataque reduzida de 0,7 para 0,65

Pyke: Velocidade de ataque aumenta de 0,6 para 0,65

Sett: Vida aumenta de 750 para 800

Soraka: Velocidade de ataque aumenta de 0,6 para 0,65

Custo três

Lee Sin: Vida reduzida de 850 para 800

Lee Sin: Dano de Mutilar reduzido de 250/350/650 paraa 200/350/600

Nidalee: Chance de esquiva da transformação em Aspecto do Puma reduzida de 45% para 40%

Nidalee: Velocidade de ataque adicional da transformação em Aspecto do Puma reduzida de 40/50/75% para 30/50/70%

Rakan: Dano de Pena Reluzente reduzido de 350/500/900 para 350/500/800

Rakan: Cura com base na vida perdida de Pena Reluzente reduzida de 35/50/80% para 35/50/70%

Riven: Vida reduzida de 850 para 800

Riven: Dano de ataque reduzido de 80 para 75

Riven: Dano de ataque adicional de Lâmina da Luz reduzido de 90/100/120% para 90/100/110%

Riven: Dano de Lâmina da Luz reduzido de 100/200/500 para 100/200/300

Yasuo: Velocidade de ataque reduzida de 0,95 para 0,9

Yasuo: Dano verdadeiro cumulativo de Lâmina Flamejante reduzido de 25/35/60 para 25/35/55

Ashe: Vida aumenta de 550 para 600

Lux: Velocidade de ataque aumenta de 0,6 para 0,65

Miss Fortune: Dano da Chuva de Disparos reduzido de 250/375/700 para 250/375/600

Nocturne: Dano base de Lâminas Sombrias alterado de 70/85/110 para 80/90/100

Custo quatro

Draven: Velocidade de ataque aumenta de 0,75 para 0,8

Fiddlesticks: Dano por segundo de Tempestade de Corvos reduzido de 175/225/600 para 150/200/600

Karma: Dano de Alma Iluminada aumenta de 225/280/750 para 230/290/750

Custo cinco

Gwen: Dano de Avanço Afiado aumenta de 100/150/1.777 para 125/200/2.222

Heimerdinger: Velocidade de ataque reduzida de 0,75 para 0,7

Heimerdinger: Mana máximo aumenta de 0/140 para 0/160

Kayle: Vida aumenta de 650 para 800

Kayle: Velocidade de ataque aumenta de 1,1 para 1,15

Viego: Aumento de dano por segundo de Dominação Monárquica reduzido de 100% para 50%

Viego: Dano de Dominação Monárquica aumenta de 180/300/1.500 par 180/360/2.000

Viego: Decaimento de vida de campeões roubados com Dominação Monárquica reduzido de 15/7/0% para 10/5/0%

Akshan: Velocidade de ataque reduzida de 1,1 para 1,0

Garen: Mana reduzido de 100/170 para 80/160

Garen: Dano com base na vida perdida da característica Vitorioso aumenta de 40% para 50%

Teemo: Dano de habilidade de Crueldade reduzido 130/160/666 para 120/160/666

Teemo: A característica Cruel agora é ativada de maneira mais rápida e consistente

Teemo: A característica Cruel agora pode ocorrer mais de uma vez por combate, permitindo que Teemo coma tanto o último campeão inimigo quanto o Endiaclone/Criatura do Vazio que surgir

Volibear: Vida reduzida de 1.100 para 1.000

Alterações de balanceamento a itens na atualização 11.17

Após um grande número de alterações aos itens Radiantes na atualização 11.16, a atualização 11.17 contém apenas alguns ajustes. Mata-Gigantes recebeu várias melhorias, enquanto o escudo da Pistola Laminar Hextec e a Placa Gargolítica receberam pequenos ajustes.

Mata-Gigantes: Limite de vida do dano adicional reduzido de 1.750 para 1.600

Mata-Gigantes: Escalamento de dano aumenta de 10% para 20%

Mata-Gigantes: Escalamento de dano alto reduzido de 75% para 70%

Placa Gargolítica de Dvarapala: Regeneração de vida máxima do Efeito Radiante aumenta de 2% para 3%

Placa Gargolítica: Armadura e resistência mágica por alvo aumentam de 18 para 20

Pistola Laminar Hextec: Escudo máximo com cura excedente aumenta de 300 para 400

Correções de erros da atualização 11.17

Os jogadores que usavam atalhos do teclado para mover unidades entre o campo e a reserva não podem mais fazer isso de forma instantânea. De acordo com a equipe de TFT, era impossível estudar a composição dos oponentes quando eles faziam isso tão rapidamente. A dica flutuante de Ivern para a Margarida foi ajustada e Aatrox se cura mesmo que o alvo morra durante a animação.

A dica flutuante de Ivern agora exibe o dano e a duração do atordoamento da Margarida

Os ovos de 3 turnos do efeito Dracônico (3) já não concedem 1 de ouro a mais do que o planejado

O vampirismo mágico do Cálice da Indulgência não é mais reduzido ao ser ativado por habilidade em área de ação

Aatrox agora se cura mesmo se o alvo da habilidade morrer no meio da animação

Unidades afetadas pelo Coração Congelado de Ouro e por outra redução de velocidade de ataque agora se livrarão do efeito negativo do Coração Congelado de Ouro ao saírem do alcance

A polimorfia de Lulu agora interrompe corretamente a habilidade de Lucian

O lançamento oficial da atualização 11.17 de TFT ficou para esta quarta-feira, 25 de agosto.

