Modo espectador de Teamfight Tactics adiado para 2021

Queremos atualizar vocês sobre o futuro do TFT!



👀 Prévia do tema do próximo conjunto

🌟 Novos modos em TFT

📲 Melhorias no TFT Mobile, como chat e histórico de partidas

🐧 Nova forma de subir o nível de suas Pequenas Lendas



Assista ao vídeo completo em: https://t.co/G2ucMserGS pic.twitter.com/CKalG37Pms