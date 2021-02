Melhores composições da atualização 11.3 do TFT

A atualização 11.3 fortaleceu as composições de rerrolagens em Teamfight Tactics, levando a um cenário com muitos campeões três estrelas conquistando os quatro primeiros lugares nas ranqueadas.

Composições de rerrolagens no TFT tem foco em tornar o carregador primário e secundário em três estrelas. O Conjunto Quatro viu um número significativo de rerrolagens antes de Destinos: Festival das Feras como Duelista Yasuo, Lunar Diana e Mestres da Guerra. A atualização 11.3 do conjunto 4.5 reviveu várias versões de rerrolagem anteriormente populares como Mestres da Guerra e Duelistas, enquanto introduziu novas como Nasus.

Espírito Zed e Ninja Akali ainda são combinações fortes que podem levar um jogador a terminar entre os quatro primeiros. É apenas mais difícil ser o primeiro em uma partida com Zed ou Akali contra outras composições de rerrolagem como Nidalee, Nausus e Yasuo/Fiora.

Apesar da popularidade das composições de rerrolagem na atualização 11.3, existem outras composições que podem ficar entre os quatro primeiros com um pouco de esforço. Dizimadores ainda é uma composição viável, junto com o Iluminado Talon. Essas composições podem ganhar partidas, mas precisam dos melhores itens disponíveis, junto com a estratégia de vencer os jogadores de três estrelas mais preguiçosos pelo posicionamento. Composições lendárias (Nível 9 rápido) ainda estão por aí, eleita a melhor composição do TFT de acordo com Wrainbash.

De uma guerreira com uma lança a unidades tanques da linha de frente, aqui estão as melhores composições do meta da 11.3.

Nidalee

Imagem via Robinsongz

Nidalee de três estrelas assumiu o meta da 11.3. Classificado como a melhor composição de TFT para jogar de acordo com GrandVice8, Nidalee só precisa de uma Lança de Shojin para realmente explodir os inimigos. Anjo Guardião e Manopla Adornada são outras opções de itens sólidos, mas qualquer tipo de item de dano funcionará bem. A Atiradora Nidalee pode ficar entre os quatro primeiros, mas uma Nidalee de três estrelas Mestre da Guerra vencerá as partidas também.

A atiradora Nidalee funciona melhor com Teemo e Sivir, usando o Arauto de Zeke para ganhar velocidade de ataque e Cálice do Poder. Executar seis Atiradores é preferível, mas quatro podem funcionar com uma linha de frente forte como Mestre da Guerra ou Lutador. Mestre da Guerra Nidalee pode realmente aparecer com uma Vi ou Jarven de três estrelas, além da Nidalee de três estrelas. Nove Mestres da Guerra ainda é a composição mais forte, mas os jogadores podem sobreviver com seis, usando Tryndamere, Samira e Pyke para ter Dizimadores. Jogue com um Lee Sin e facilmente terminará entre os quatro primeiros.

Kayle Divina

Imagem via GrandVice8

A característica Divina recebeu um leve fortalecimento na atualização 11.3, ajudando Kayle a derrubar composições de rerrolagem de três estrelas. As composições de Kayle não mudaram muito desde o lançamento do Conjunto 4.5, com a exceção de que fazer quatro Carrascos não é mais uma necessidade. Para que as composições de Kayle tenham sucesso, no entanto, o Carrasco exige itens específicos como Lâmina da Fúria de Guinsoo, Canhão Fumegante e Mercúrio, para que ela não seja abatida no início do combate.

Kindred é um carregador secundário viável, junto com Azir e Xayah. Itens utilitários como Cálice do Poder e Arauto de Zeke vencerão as fases do meio do jogo e serão levados para o final do jogo. Kindred é uma compra sólida durante os estágios iniciais e no meio do jogo. Seu item principal é o Efeito Azul, que pode ser colocado em Yone durante o final do jogo.

Lutadores

Imagem via Saintvicious

Os lutadores finalmente ganharam um lugar de destaque no meta do TFT graças a Shyvana. Uma Shyvana de três estrelas ganhará partidas, mas ela é muito contestada no momento para que isso aconteça com frequência. Os jogadores devem pegar um Escolhido Lutador no início do jogo e alcançar quatro o mais rápido possível. Sabugueiro é uma obrigação na composição, usando Maokai, Nunu e Rakan, Xayah ou Veigar no terceiro espaço.

Sett é o último Lutador a ser adquirido antes de chegar aos oito, descartando as unidades de característica Alma de Dragão, mas mantendo Shyvana. Seis Lutadores também é uma composição sólida para ser executada, normalmente levando os jogadores a um dos quatro primeiros lugares nas partidas. Unidades Alma de Dragão como Swain e Tristana irão carregar a composição com Shyvana colocado no centro da linha de frente. Shyvana é a carregadora primária, precisando de um furacão de Runaan para explodir totalmente o time inimigo. Outros itens que funcionam bem com ela incluem Mata Gigantes, Mercúrio e Mão da Justiça.

Lutadores prosperam com itens defensivos. Tahm Kench de Capa de Fogo Solar é excepcionalmente bom durante o início do jogo. Nunu é o melhor carregador secundário, usando itens como Pistola Lâminar, Garra do Dragão e Colete Espinhoso. Itens no Sett ajudará a ganhar partidas, usando itens como Manopla Adornada, Gume do Infinito e Capuz da Morte de Rabadon.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 05 de fevereiro.