Dwarf Planet será a nova galáxia da Atualização 10.14 do Teamfight Tactics

Dwarf Planet é um retorno ao tabuleiro do Conjunto Um.

Enquanto transmitia o Teamfight Tactics no APT, o designer de jogos Stephen “Mortdog” Mortimer jogou com Mecha em “Dwarf Planet”, uma nova galáxia que chega com a atualização 10.14.

“Dwarf Planet” é uma galáxia onde as filas mais próximas e mais distantes de todos os tabuleiros são indisponíveis. As unidades não podem ser colocadas em hexágonos indisponíveis durante o planejamento e não podem entrar neles durante o combate.

“Dwarf Planet” é um retorno para o Conjunto Um do TFT, o tabuleiro é quase idêntico. Mortdog lançou um vídeo no YouTube hoje revelando a nova galáxia enquanto jogava Feiticeiros Mecha.

Em vez de um total de oito fileiras, existem apenas seis. A fileira de trás para cada jogador é indisponível e bloqueada. Os jogadores não podem colocar unidades nessas fileiras e as unidades não podem se mover através delas. Para campeões como Teemo, o “Dwarf Planet” é uma vantagem, enquanto unidades como Vayne provavelmente serão derrotadas mais facilmente.

Várias outras mudanças estão planejadas para ocorrer na Atualização 10.14 do TFT, incluindo um enfraquecimento nas Guardiãs Estelares, ajustes no Urgot, junto com enfraquecimentos para Viktor e Janna, uma e duas estrelas.

Os jogadores terão 10% de chance de jogar a galáxia “Dwarf Planet” na atualização 10.14 do TFT. Também não se sabe até agora qual galáxia está sendo rotacionada para a atualização. Todos os ajustes aplicados no APT são provisórios e estão sujeitos a alterações antes da próxima atualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de julho.