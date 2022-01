Conjunto 6,5 de TFT terá Silco, de Arcane, e Alistar

A Riot Games vai mudar mais de 20 campeões de Teamfight Tactics com o lançamento do Conjunto 6,5, Noites de Neon — e Silco, de Arcane, será o primeiro campeão exclusivo de TFT.

Com lançamento no PBE marcado para a primeira semana de fevereiro e lançamento oficial em 16 de fevereiro, o Conjunto 6,5 de TFT trará de volta diversos campeões com o objetivo de “contar com todos os campeões do LoL oficialmente no TFT em algum momento”, segundo o produtor executivo Geoff Virtue. A Riot confirmou no Dev Drop que Silco e Alistar entrarão no TFT no Conjunto 6,5, assim como a Pequena Lenda PROJETO: Abyssia.

⬇️ Confira TUDO que está por vir no novo Dev Drop! pic.twitter.com/gcslrUWb8B — Teamfight Tactics Brasil (@TFTBrasil) January 19, 2022

Outros campeões que chegam oficialmente ao TFT com Silco e Alistar são Gnar, Lucian, Draven e Sivir. As características Imperial e Colegial vão sair, abrindo espaço para a nova característica Galante. Os Aprimoramentos Hextec continuam no jogo após a atualização intermediária e devem ser incorporados também no Conjunto Sete de TFT.

Até o lançamento da atualização intermediária do TFT, o evento Dádivas da Lanterna Dourada terá itens cosméticos gratuitos e pagos. O Festival da Lenda Lunar agora é um evento anual em que os jogadores interagem com seus Estrategistas, ajudando-os a acender lanternas para o festival e distribuindo alguns presentes para aqueles que concluírem missões.

O evento Dádivas da Lanterna Dourada começa com a atualização 12.2. No PBE, a atualização intermediária do Conjunto Seis começa por volta do dia 2 de fevereiro. E o lançamento oficial do Conjunto 6,5 de TFT, Noites de Neon, será em 16 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 19 de janeiro.