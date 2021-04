Confira a lista de consulta oficial para o Conjunto 5: Contestação de TFT no PBE

O Caos e a Ordem invadiram as características do Conjunto Cinco.

A Riot Games revelou hoje um total de 13 Origens e 14 Classes para o novo Conjunto Cinco de Teamfight Tactics, Contestação.

Com lançamento no PBE marcado para 14 de abril, o Conjunto Cinco de TFT seguirá a temática do bem contra o mal. A Névoa Negra foi parar no jogo através de um portal misterioso, de acordo com a Riot, criando o Caos onde antes havia Ordem. O Conjunto Cinco, Contestação, contém um total de 27 características e 60 campeões, além de novas Pequenas Lendas e Arenas.

De Origens como os Esquecidos e Redimidos a Classes como Escaramuçador e Legionário, confira todas as características do Conjunto Cinco de TFT, Contestação.

Origens do Conjunto Cinco

Há um total de 13 Origens em Contestação, sendo cinco com três ou menos campeões. Os Deuses-Reis do Conjunto Cinco, Darius e Garen, podem ser encontrados nas características Emissários da Luz e Emissários da Escuridão.

Abominação

As Abominações despertam uma Monstruosidade de seu túmulo quando três campeões aliados forem eliminados. A Monstruosidade ganha vida e dano de ataque adicionais com base nos níveis de estrela das unidades Abominação, segundo a lista de consulta de TFT. A Monstruosidade também recebe uma cópia aleatória de um item de cada um dos três campeões Abominação que estiverem mais próximos ao seu túmulo no início do combate.

Os campeões com a característica Abominação são Kalista (custo um), Brand (custo dois), Nunu (custo três) e Ryze (custo quatro). As sinergias são ativadas em 2/3/4/5 Abominações.

Duas Abominações: 600 de vida e 60 de dano de ataque

Três Abominações: 1200 de vida e 120 de dano de ataque

Quatro Abominações: 2000 de vida e 200 de dano de ataque

Cinco Abominações: 3000 de vida e 300 de dano de ataque

Endiabrados

Os campeões Endiabrados ganham velocidade de ataque. Quando um Endiabrado for eliminado, segundo a lista de consulta do Conjunto Cinco, um Endiaclone imperfeito da mesma unidade surge de um portal Endiabrado. O Endiaclone terá uma estrela a menos que o campeão eliminado e não terá itens.

São campeões com a característica Endiabrado: Ziggs (custo um), Kled (custo um), Poppy (custo um), Kennen (custo dois), Lulu (custo três) e Teemo (custo cinco). As sinergias são ativadas em 3/5/7 unidades.

Três Endiabrados: 5% de velocidade de ataque

Cinco Endiabrados: 50% de velocidade de ataque

Sete Endiabrados: 110% de velocidade de ataque

Bruxas

As Bruxas apoiam sua líder. No início do combate, a campeã mais próxima ao centro das suas unidades Bruxas é escolhida como Líder das Bruxas e fortalecida, segundo a lista de consulta de Contestação. Cada vez que uma Bruxa usar sua habilidade, uma parte do custo é concedida à Líder das Bruxas em forma de mana.

As campeãs Bruxas são Lissandra (custo um), LeBlanc (custo dois) e Morgana (custo três). A sinergia é ativada com três unidades.

Encouraçado

Os Encouraçados fazem com que todos os aliados ganhem armadura adicional, lembrando levemente os Vanguardas e Místicos de Destinos.

Campeões que têm a característica Encouraçado são: Nautilus (custo dois), Rell (custo quatro) e Jax (custo quatro). As sinergias são ativadas com duas e três unidades.

Dois Encouraçados: 40 de Armadura

Três Encouraçados: 100 de Armadura

Emissário da Luz

O objetivo dos Emissários da Luz é curar. Os campeões curam rapidamente uma porcentagem de sua vida máxima na primeira vez em que ficarem abaixo de 50% de vida. Quando isso acontece, de acordo com a lista de consulta do Conjunto Cinco de TFT, todos os Emissários da Luz aliados ganham dano adicional.

Os campeões Emissários da Luz são Gragas (custo um), Kha’Zix (custo um), Soraka (custo dois), Nidalee (custo três), Riven (custo três), Karma (custo quatro) e Garen (custo cinco). As sinergias são ativadas com 2/4/6/8 unidades Emissárias da Luz.

Dois Emissários da Luz: 30% da vida máxima

Quatro Emissários da Luz: 50% da vida máxima

Seis Emissários da Luz: 90% da vida máxima

Oito Emissários da Luz: 150% da vida máxima

Emissário da Escuridão

Os campeões Emissários da Escuridão recebem um escudo que decai ao longo do tempo na primeira vez em que sua vida cair para menos de 50%, segundo a lista de consulta. Quando o escudo for aplicado, o Emissário da Escuridão que o recebeu causa dano adicional.

Há um total de oito campeões Emissários da Escuridão: Vladimir (custo um), Sejuani (custo dois), Lee Sin (custo três), Morgana (custo três), Yasuo (custo três), Aphelios (custo quatro), Diana (custo quatro) e Darius (custo cinco).

Dois Emissários da Escuridão: 30% de escudo e 20% de dano

Quatro Emissários da Escuridão: 50% de escudo e 30% de dano

Seis Emissários da Escuridão: 75% de escudo e 40% de dano

Oito Emissários da Escuridão: 100% de escudo e 50% de dano

Dracônico

A característica Dracônico adiciona um ovo de dragão à sua reserva, como uma mistura da característica Fortuna e dos Artefatos de Ornn em Destinos. Com uma sinergia de três ou mais campeões Dracônicos, um ovo de dragão aparece na sua reserva ao fim de cada combate contra jogadores. Após três rodadas, o ovo choca um campeão Dracônico. Uma sinergia de cinco campeões Dracônicos cria ovos dourados que podem chocar itens raros.

Os campeões Dracônicos são Udyr (custo um), Sett (custo dois), Ashe (custo três), Zyra (custo três) e Heimerdinger (custo cinco).

Redimido

Campeões Redimidos têm aumento de armadura, resistência mágica e poder de habilidade com sinergia de 3/6/9 unidades. Quando são eliminados, segundo a lista de consulta de TFT, eles dividem esse efeito entre os campeões Redimidos que ainda estiverem em jogo.

Há, ao todo, oito campeões Redimidos: Aatrox (custo um), Leona (custo um), Syndra (custo dois), Varus (custo dois), Lux (custo três), Rell (custo quatro), Vel’Koz (custo quatro) e Kayle (custo cinco).

Três Redimidos: 25 de armadura e resistência mágica, 30% de poder de habilidade

Seis Redimidos: 40 de armadura e resistência mágica, 50% de poder de habilidade

Nove Redimidos: 65 de armadura e resistência mágica, 80% de poder de habilidade

Caçador de Dragões

Os Caçadores de Dragões recebem poder de habilidade adicional com duas e quatro unidades. Quando o primeiro Caçador de Dragões aliado eliminar um inimigo com no mínimo 1.400 de vida em cada combate, todos os aliados ganham poder de habilidade adicional pelo resto do combate.

São campeões Caçadores de Dragões: Trundle (custo dois), Pantheon (custo três), Diana (custo quatro) e Mordekaiser (custo quatro).

Dois Caçadores de Dragões: 30% de poder de habilidade para Caçadores de Dragões e 20% para aliados

Quatro Caçadores de Dragões: 60% de poder de habilidade para Caçadores de Dragões e 40% para aliados

Regressado

Campeões Regressados revivem depois de serem eliminados pela primeira vez em cada combate, de acordo com a lista de consulta de Contestação. Uma vez revividos, eles causam e recebem 30% de dano a mais.

Os campeões Regressados são Nocturne (custo três), Ivern (custo quatro) e Volibear (custo cinco). As sinergias são ativadas com dois e três Regressados.

Dois Regressados: Revivem com 30% da vida

Três Regressados: Revivem com 75% da vida

Verdejante

Os campeões que começarem o combate adjacentes a, no mínimo, um campeão Verdejante são imunes a controle de grupo pelos primeiros três segundos de combate, segundo a lista de consulta. A sinergia é ativada com dois campeões Verdejantes.

São campeões Verdejantes: Ashe (custo três), Taric (custo quatro) e Kayle (custo cinco).

Dois Verdejantes: cinco segundos

Três Verdejantes: oito segundos

Esquecido

Campeões com a característica Esquecido ganham poder de habilidade e dano de ataque adicionais. Cada Item Sombrio usado por um campeão Esquecido aumenta o bônus de todos os campeões Esquecidos, acumulando até quatro vezes. A sinergia é ativada com 3/6/9 Esquecidos.

São nove campeões Esquecidos ao todo: Vayne (custo um), Warwick (custo um), Hecarim (custo dois), Thresh (custo dois), Viktor (custo dois), Katarina (custo três), Draven (custo quatro), Ryze (custo quatro) e Viego (custo cinco).

Três Esquecidos: 35 de dano de ataque e poder de habilidade

Seis Esquecidos: 70 de dano de ataque e poder de habilidade

Nove Esquecidos: 110 de dano de ataque e poder de habilidade

Eterno

Somente Kindred tem a característica Eterno. Kindred posiciona o Carneiro e o Lobo separadamente, de acordo com a lista de consulta, e cada um tem suas próprias habilidades e efeitos com base nos itens de Kindred.

Classes do Conjunto Cinco

Imagem via Riot Games

O Conjunto Cinco, Contestação, tem um total de 14 classes, sendo quase todas com quatro ou mais campeões, exceto três delas.

Assassino

A característica Assassino estará de volta no Conjunto Cinco de TFT, com os campeões pulando para a retaguarda inimiga no início do combate. Assim como em conjuntos anteriores, os campeões com a característica Assassino podem causar acerto crítico e ganham chance e dano de acerto crítico adicionais. A sinergia dos Assassinos acontece com 2/4/6 unidades.

Os campeões Assassinos são Kha’Zix (custo um), LeBlanc (custo dois), Katarina (custo três), Nocturne (custo três), Diana (custo quatro) e Viego (custo cinco).

Dois Assassinos: 10% de chance de acerto crítico e 25% de dano de acerto crítico

Quatro Assassinos: 30% de chance de acerto crítico e 55% de dano de acerto crítico

Seis Assassinos: 50% de chance de acerto crítico e 90% de dano de acerto crítico

Lutador

Assim como em Destinos, os campeões Lutadores ganham vida máxima adicional. A sinergia é ativada com duas e quatro unidades.

São campeões Lutadores: Gragas (custo um), Warwick (custo um), Sett (custo dois), Nunu (custo três) e Volibear (custo cinco).

Dois Lutadores: 400 de vida adicional

Quatro Lutadores: 800 de vida adicional

Místico

Os campeões Místicos e todos os aliados ganham resistência mágica. A sinergia dos Místicos acontece em 2/3/4 unidades.

Há cinco campeões Místicos: Lulu (custo três), Morgana (custo três), Lux (custo três), Ryze (custo quatro) e Kindred (custo cinco).

Dois Místicos: 40 de resistência mágica

Três Místicos: 100 de resistência mágica

Quatro Místicos: 180 de resistência mágica

Cavaleiro

Todos os aliados bloqueiam uma quantidade fixa de dano de todas as fontes quando a sinergia de Cavaleiro estiver ativa, com 2/4/6 unidades.

São campeões Cavaleiros: Leona (custo um), Poppy (custo um), Nautilus (custo dois), Thresh (custo dois) e Taric (custo quatro).

Dois Cavaleiros: 15 de dano bloqueado

Quatro Cavaleiros: 40 de dano bloqueado

Seis Cavaleiros: 60 de dano bloqueado

Legionário

Campeões Legionários ganham velocidade de ataque e seu primeiro ataque após conjurar sua habilidade os cura em 50% do dano causado.

Há um total de sete campeões Legionários: Aatrox (custo um), Kalista (custo um), Riven (custo três), Yasuo (custo três), Draven (custo quatro), Mordekaiser (custo quatro) e Kayle (custo cinco). A característica Legionário é ativada com 2/4/6/8 unidades.

Dois Legionários: 25% de velocidade de ataque

Quatro Legionários: 50% de velocidade de ataque

Seis Legionários: 80% de velocidade de ataque

Oito Legionários: 120% de velocidade de ataque

Patrulheiro

Campeões Patrulheiros recebem velocidade de ataque por quatro segundos após quatro segundos de combate. Eles recebem o bônus novamente a cada quatro segundos depois disso.

São campeões Patrulheiros: Vayne (custo um), Varus (custo dois), Ashe (custo três), Aphelios (custo quatro) e Kindred (custo cinco). A sinergia da característica é ativada com dois e três campeões Patrulheiros.

Dois Patrulheiros: 60% de velocidade de ataque

Três Patrulheiros: 120% de velocidade de ataque

Cavalaria

Campeões Cavalaria avançam rapidamente em direção a seus alvos quando se movem. Eles também recebem dano reduzido. No início do combate e depois de avançar, esse efeito é dobrado por quatro segundos.

São campeões Cavalaria: Kled (custo um), Hecarim (custo dois), Sejuani (custo dois) e Rell (custo quatro). A sinergia Cavalaria é ativada com 2/3/4 campeões.

Dois Cavalaria: 15% de redução de dano

Três Cavalaria: 20% de redução de dano

Quatro Cavalaria: 25% de redução de dano

Regenerador

Com dois e quatro campeões Regeneradores, os Regeneradores se curam em uma porcentagem de sua vida máxima a cada segundo. Se sua vida estiver cheia, eles recuperam mana.

São campeões Regeneradores: Lissandra (custo um), Vladimir (custo um), Soraka (custo dois), Ivern (custo quatro) e Heimerdinger (custo cinco).

Dois Regeneradores: 5% de vida ou 5% de mana

Quatro Regeneradores: 8% de vida ou 8% de mana

Escaramuçador

Campeões Escaramuçadores ganham um escudo no início do combate e recebem dano de ataque a cada segundo. A sinergia da característica é ativada com três e seis campeões Escaramuçadores.

Há um total de oito campeões Escaramuçadores: Udyr (custo um), Kennen (custo dois), Trundle (custo dois), Lee Sin (custo três), Nidalee (custo três), Pantheon (custo três), Jax (custo quatro) e Viego (custo cinco).

Três Escaramuçadores: 300 de escudo e +3 de dano de ataque por segundo

Seis Escaramuçadores: 600 de escudo e +10 de dano de ataque por segundo

Enfeitiçador

Campeões Enfeitiçadores têm aumento de poder de habilidade com duas e quatro unidades. Eles também recebem poder de habilidade adicional toda vez que um campeão usar uma habilidade, acumulando até 10 vezes.

São campeões Enfeitiçadores: Ziggs (custo um), Brand (custo dois), Viktor (custo dois), Zyra (custo três) e Vel’Koz (custo quatro).

Dois Enfeitiçadores: 20 de poder de habilidade e 2% de poder de habilidade adicional

Quatro Enfeitiçadores: 50 de poder de habilidade e 5% de poder de habilidade adicional

Emanador

Quando a sinergia de Emanador é ativada, com dois e quatro campeões Emanadores, todos os aliados ganham mais mana por ataque básico.

São campeões Emanadores: Syndra (custo dois), Ivern (custo quatro), Karma (custo quatro) e Teemo (custo cinco).

Dois Emanadores: +4 de mana

Quatro Emanadores: +6 de mana

Caretaker (Cuidador)

Heimerdinger é o único campeão Caretaker (Cuidador, em tradução livre) de Contestação. Essa classe é posicionada com um dragão bebê que pode ser colocado em qualquer parte do campo, segundo a lista de consulta de TFT. Dragões bebês recebem 100% da velocidade de ataque de seus cuidadores e restauram 50 de mana a eles quando forem eliminados.

Cruel

Teemo é o campeão Cruel do Conjunto Cinco. Campeões Cruéis são comprados com vida, não com ouro.

Deus-Rei

O Conjunto Cinco, Contestação, tem dois campeões Deus-Rei: Darius e Garen. Se você tiver exatamente um Deus-Rei, causará 30% de dano adicional às características Rivais (ou Adversárias). Os dois campeões com a característica Deus-Rei em TFT são de custo cinco.

As características adversárias de Garen são Esquecido, Emissário da Escuridão, Bruxa, Endiabrado, Caçador de Dragões, Abominação e Regressado.

As características adversárias de Darius são Redimido, Encouraçado, Verdejante, Dracônico e Emissário da Luz.

Todas as características da lista de consulta de Contestação para o PBE estão sujeitas a mudanças antes do lançamento oficial, em 28 de abril. Vamos atualizar o artigo caso algo vá mudando no PBE até o lançamento oficial do Conjunto Cinco de TFT. A atualização do PBE está marcada para 14 de abril, mas pode sair um dia antes, em 13 de abril, de acordo com a Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de abril.