O bem e o mal dominam as Pequenas Lendas, Arenas e Booms do Conjunto 5 de TFT

Os Plumários do bem e do mal entrarão em campo no Conjunto Cinco de Teamfight Tactics, Contestação, trazendo novas Pequenas Lendas e arenas.

Com lançamento marcado para 28 de abril nos servidores ativos de TFT, o Conjunto Cinco, Contestação, vai explorar os efeitos da Névoa Negra que paira sobre a Convergência. O Caos reina e um total de 60 campeões de 27 características se preparam para a batalha. O Conjunto Cinco, Contestação, terá quatro novos booms, cinco novas Arenas e três novas Pequenas Lendas.

Pequenas Lendas do Conjunto Cinco

Há três novas Pequenas Lendas no Conjunto Cinco, Contestação: Dowsie, Fenroar e Nimblefoot (ainda sem nomes em português). As variações Evil Pengu (Plumário Maligno) e Evil Sprite (Espírito Maligno) também chegam com o novo conjunto de TFT. Dowsie, Fenroar e Nimblefoot serão lançados em seis versões diferentes. Cada uma das versões das novas Pequenas Lendas também tem três níveis.

Dowsie

Fenroar

Nimblefoot

Evil Pengu (Plumário Maligno)

Evil Sprite (Espírito Maligno)

Arenas do Conjunto Cinco

O Passe do Conjunto Cinco de TFT, Contestação, terá três novas Arenas: Sanctum of Order (Santuário da Ordem), Realm of Harmony (Reino da Harmonia) e Court of Chaos (Corte do Caos). Há ainda duas novas Arenas interativas: uma festa na piscina na Cabana do Aronguejo e a Arena do Conde Espátula.

Booms do Conjunto Cinco

Há um total de quatro novos booms em TFT: Contestação: Infernal Flock (Bando Infernal), Prismatic Smite (Golpe Prismático), Wings of Fury (Asas da Fúria) e Rune Surge (Onda Rúnica).

Confira todas as novas Pequenas Lendas com o lançamento do Conjunto Cinco de TFT, Contestação, no PBE em 14 de abril. O lançamento oficial nos servidores ativos acontece em 28 de abril, com a atualização 11.9. A atualização do PBE pode acontecer um dia antes do esperado, em 13 de abril, segundo a Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 12 de abril.