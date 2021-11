Como jogar com a unidade secreta Veigar no TFT Conjunto 6 Bugigangas e Engenhocas

O Conjunto Seis Bugigangas e Engenhocas do Teamfight Tactics já está ativo há alguns dias, e alguns dos detalhes mais ocultos do conjunto estão começando a ser descobertos.

Talvez a mais legal de todas as descobertas feitas até agora é que O Pequeno Mestre do Mal, Veigar, faz uma aparição surpresa no mais novo conjunto de TFT como uma unidade secreta não listada.

Veigar é surpreendentemente difícil de executar com sucesso no jogo, considerando o quão alto são suas estatísticas básicas, mas quando você o faz, a unidade compensa.

Como adquirir Veigar em Teamfight Tactics

O poder que Veigar pode oferecer à composição de sua equipe Yordle tem um custo muito alto, e esse custo será de exatamente 108 unidades de ouro. Para adquirir Veigar, você precisará dar três estrelas a cada Yordle da característica, Poppy, Ziggs, Tristana, Lulu, Vex e Heimerdinger.

A chave para esta composição de re-roll está no bônus da característica de três peças que seus Yordles fornecem. Após o combate com um jogador, um Yordle grátis aleatório aparece em seu banco e depois de subir uma unidade Yordle a três estrelas, ele não pode mais ser dado a você. Quando seu time está completo com três estrelas, não há Yordles regulares para serem dados, então o jogo recompensa seu compromisso oferecendo um Veigar para você por turno.

Isso significa que Veigar não pode aparecer na loja ou no carrossel. Você precisará se comprometer com essa composição desde o início e gastar muito ouro.

Imagem via vídeo do BunnyFuFu no Youtube .

Qual a melhor forma de jogar um tabuleiro de Veigar

Veigar é muito poderoso na composição de Yordle, mas requer um pouco de ajuda com bons itens e posicionamento, já que sua característica não o fortalece como tantos outros carregadores do conjunto.

Sua habilidade, invoca 20/30/99 ranzinzins por alguns segundos perto de inimigos aleatórios, cada um causando 250/275/777 de dano mágico. Apesar de ter sido recentemente fortalecido no servidor APT, Veigar tem dificuldade para vencer lutas no final do jogo devido à lentidão e à aleatoriedade de sua habilidade.

Por causa disso, é recomendado criar um Efeito Azul e Cajado do Arcanjo para Veigar, porque as três Lágrimas o ajudam a conjurar cedo e frequentemente. Além disso, Veigar precisa de PdH porque ele é virtualmente sem características além do pequeno aumento que dois Arcanistas darão a ele, então o terceiro melhor item para Veigar é o Capuz da Morte de Rabadon.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 21 de outubro.