Campeonato Teamfight Tactics: Galáxias começa em setembro

A Riot Games revelou que o primeiro campeonato de Teamfight Tactics: Galáxias acontecerá durante a primeira semana de setembro.

O Campeonato TFT: Galáxias está marcado para acontecer em 3 e 4 de setembro. Também foi adicionado um terceiro dia, onde os oito melhores jogadores do torneio participarão de uma prévia do Conjunto Quatro.

O caminho para definir uma cena competitiva de TFT teve alguns tropeços em algumas regiões em agosto, à medida que as Classificatórias Regionais foram encerrando. Apenas 16 competidores vão avançar das Finais Regionais para o Campeonato Galáxias.

Imagem via Riot Games

Final EU: 8 e 9 de agosto e 15 e 16 de agosto, avançam três jogadores.

Final do Japão: 9 de agosto, avança um jogador.

Final de LATAM: 9 de agosto, avançam dois jogadores.

Final do Brasil: 13 e 14 de agosto, avançam dois jogadores.

Final OCE e NA: 15 e 16 de agosto, avançam dois jogadores.

Final da Turquia: 15 de agosto, avança um jogador.

Final da China: 17 a 21 de agosto, avançam três jogadores.

Final da Coreia: 22 e 23 de agosto, avançam dois jogadores.

Um total de 16 jogadores de TFT de vários lugares do mundo competem em 3 de setembro, jogando cinco rodadas em dois grupos. Os quatro jogadores com mais pontos em cada grupo avançam para o segundo dia, lutando pelo título do Campeonato Galáxias e uma parte da premiação total de 200.000 dólares (mais de 1 milhão de reais).

O terceiro dia terá os mesmos oito jogadores do segundo dia, que mostram um pouco do Conjunto Quatro de TFT em um evento especial. Mais detalhes da transmissão do Campeonato Galáxias ainda não foram revelados.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 05 de agosto.