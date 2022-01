Atualização 12.1 de TFT fortalecerá Heimerdinger e enfraquecerá Kai’Sa e Socialite

A atualização 12.1 do Conjunto Seis de Teamfight Tactics inclui diversos fortalecimentos e enfraquecimentos com potencial de mudar o meta. As mudanças foram reveladas no último vídeo Patch Rundown de Kent “Riot Kent” Wu e Stephen “Mortdog” Mortimer, respectivamente designer e diretor de design do jogo.

Marcada para chegar aos servidores ativos em 5 de janeiro, a atualização 12.1 de TFT começa o ano com o pé direito após quatro semanas de jogo na atualização 11.24. Com ela, virão várias mudanças para “apimentar” o meta, segundo Mortdog — desde fortalecer os Imperiais e Heimerdinger até enfraquecer Socialites e Urgot. Várias alterações aos campeões oferecidos pelos efeitos dos Aprimoramentos Hextec também entraram no pacote, sendo alguns enfraquecimentos e muitos fortalecimentos.

Depois das férias de fim de ano da Riot Games, confira todas as grandes mudanças que a atualização 12.1 trará a características, campeões e itens, segundo o Patch Rundown de TFT.

A característica Imperial era “uma característica morta”, segundo Mortdog, na maior parte da atualização 11.23. Foi aplicada uma melhoria ao Tirano com três e cinco Imperiais, além de um pequeno aumento de dano. Agora, segundo Riot Kent, se uma Espátula ou um emblema Imperial for usado em conjunto com o Aprimoramento Hextec, serão criadas duas unidades causando 250% de dano sem nenhum item.

Já a característica Socialite, por outro lado, era usada demais, o que levou a um enfraquecimento na característica com dois Socialites em campo. E o que enfraquece os Yordles na atualização 12.1 de TFT é uma redução da chance de aparecerem os campeões de custo dois e três na reserva.

Imperial : Dano do Tirano aumenta para 80/150% e dano adicional aumenta de 75% para 80%.

Inovador : Com cinco Inovadores, a vida base do Urso aumenta para 850, além de aumentar a armadura e resistência mágica para 70.

: Com cinco Inovadores, a vida base do Urso aumenta para 850, além de aumentar a armadura e resistência mágica para 70. Quimtec : Redução de dano enfraquecida, de 25% para 20%. Isso leva a um aumento da regeneração de vida para 3/5/8/15% e um ajuste da velocidade de ataque para 15/50/90/135%.

: Redução de dano enfraquecida, de 25% para 20%. Isso leva a um aumento da regeneração de vida para 3/5/8/15% e um ajuste da velocidade de ataque para 15/50/90/135%. Socialite : Mana por segundo com dois Socialites reduzido de cinco para três.

: Mana por segundo com dois Socialites reduzido de cinco para três. Transgressor : Com sete Transgressores, poder aumenta para 50%.

: Com sete Transgressores, poder aumenta para 50%. Yordle : Chances de surgimento ajustadas e redução de mana fortalecida de 0/20% para 0/25%. Chances de Yordles de custo um aumentam para 70% Chances de Yordles de custo dois reduzidas para 20% Chances de Yordles de custo três reduzidas para 10%

: Chances de surgimento ajustadas e redução de mana fortalecida de 0/20% para 0/25%.

Urgot tem sido um carregador popular, usando itens como Furacão de Runaan, Lâmina da Fúria de Guinsoo e Faca de Statikk. Para reduzir o dano total causado, o terceiro tiro da habilidade de Urgot contará como ataque básico. Antes, era o segundo tiro. E Tahm Kench foi fortalecido no nível três estrelas, mas sua redução de dano foi enfraquecida, pois ele era um tanque forte demais na linha de frente.

Socialite e o Morellonomicon serão enfraquecidos na atualização 12.1 de TFT, fazendo com que pequenos enfraquecimentos sejam aplicados a Kai’Sa — ainda é viável jogar com ela, segundo Mortdog, mas ela não será tão dominante quanto era na atualização 11.24. E o alcance de Heimerdinger recebeu um fortalecimento, fazendo dele “um carregador mais confiável”, de acordo com Mortdog e Riot Kent.

Galio : Dano adicional da colisão enfraquecido para 70/100/1999 e duração do atordoamento ajustada para 1,5/1,75/9,5.

: Dano adicional da colisão enfraquecido para 70/100/1999 e duração do atordoamento ajustada para 1,5/1,75/9,5. Heimerdinger : Alcance aumenta para quatro casas.

: Alcance aumenta para quatro casas. Kai’Sa : Vida reduzida para 850, mana enfraquecida para 75/150 e dano de habilidade por míssil reduzido para 70/90/180.

: Vida reduzida para 850, mana enfraquecida para 75/150 e dano de habilidade por míssil reduzido para 70/90/180. Malzahar : Dano da habilidade ajustado para 650/850/1100.

: Dano da habilidade ajustado para 650/850/1100. Seraphine : Mana fortalecida para 80/150 e dano de habilidade aumenta para 275/450/1200.

: Mana fortalecida para 80/150 e dano de habilidade aumenta para 275/450/1200. Swain : Mana fortalecida para 45/75 e cura da habilidade por alvo aumenta para 225/250/350.

: Mana fortalecida para 45/75 e cura da habilidade por alvo aumenta para 225/250/350. Tahm Kench : Redução de dano enfraquecida para 30% e Tahm Kench três estrelas agora recebe 20 vezes os atributos base ao devorar uma unidade aliada.

: Redução de dano enfraquecida para 30% e Tahm Kench três estrelas agora recebe 20 vezes os atributos base ao devorar uma unidade aliada. Urgot: Cada terceiro tiro conta como ataque básico.

No Conjunto Seis de TFT, os itens têm sido deixados de lado, mas agora eles receberam alguns ajustes com a atualização 12.1. O Morellonimicon e o Anjo Guardião foram enfraquecidos após sua dominância na atualização 11.24, segundo Mortdog. E o Portal de Zz’Rot recebeu uma pequena melhoria.

Anjo Guardião : Vida ao reviver alterada para 250.

: Vida ao reviver alterada para 250. Capa de Fogo Solar : Passa a ativar a cada dois segundos e o dano verdadeiro por queimadura foi reduzido para 2%.

: Passa a ativar a cada dois segundos e o dano verdadeiro por queimadura foi reduzido para 2%. Morellonomicon : Dano verdadeiro por queimadura reduzido de 2,5% para 2%.

: Dano verdadeiro por queimadura reduzido de 2,5% para 2%. Portal de Zz’Rot: Fortalecido no nível três (1.800 de vida), no nível quatro (2.100 de vida) e no nível cinco (2.500 de vida).

Todas as mudanças reveladas no Patch Rundown de TFT ainda estão sujeitas a alterações até o lançamento da atualização 12.1, em 5 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de janeiro.