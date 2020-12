Atualização 10.24 B do Teamfight Tactics enfraquece campeões, características e o Furacão de Runnan

Uma atualização B do Teamfight Tactics foi agendado para hoje, enfraquecendo duas características, dois campeões e o Furacão de Runnan.

Com o TFT competitivo em andamento, a Riot continua a usar atualizações B para estabilizar o meta após uma atualização. O atualização 10.24 trouxe o retorno de Zed e Warwick como campeões dominantes. Yone também destruiu seus inimigos por meio de um retrabalho enquanto as características Cultista e Patrono dominavam durante o início e o meio do jogo.

A atualização 10.24 B enfraqueceu Galio dentro da característica Cultista, reduzindo seu multiplicador de estrelas de 12 para 14 por cento. A vida básica de Galio foi reduzida de 1.000 / 1.650 / 2.250 para 800 / 1.400 / 2.000. E o dano de ataque do demônio sofreu, sendo enfraquecido de 85/180/320 para 75/160/280. Usar Cultistas durante vários estágios ainda deve ser uma opção sólida, mas não garantirá mais uma sequência fácil de vitórias.

Além do enfraquecimento do Cultista, Patrono também foi enfraquecido. A característica teve seu valor de escudo reduzido de 175/250/350 para 150/225/350. A duração do escudo também foi reduzida de 8/10/14 para 8/10/12 segundos.

Forçar Zed na atualização 10.24 se tornou uma prioridade para muitos jogadores. A atualização B hoje reduz sua velocidade de ataque de 0,8 para 0,75 e enfraquece seu roubo de dano de 30/35/40 para 25/30/35. Yone teve sua mana total aumentada para 60 (de 50) e a redução de armadura / resistência de seu Destino Selado foi enfraquecida de 90 para 60 por cento. Ambos os campeões prevaleceram dentro do meta 10.24 e ainda devem valer a pena jogar em vários estágios.

Apenas um item foi enfraquecido na atualização 10.24 B. O multiplicador de dano de ataque do Furacão de Runann foi reduzido de 100 para 90 por cento. Essa mudança deve diminuir a força de Warwick nas composições Divinas do TFT, dando a outras composições uma chance de brilhar durante o final do jogo. Uma correção de erro também foi aplicada a Ashe, impedindo-a de acionar muitos efeitos de ataque durante o a Concentração.

A atualização 10.24 B foi lançada em 1º de dezembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 01 de dezembro.