As melhores composições da atualização 11.5 do TFT

O Conjunto 4.5 do Teamfight Tactics recebeu sua mais nova atualização esta semana, sacudindo o meta e ajudando a manter os jogadores até o lançamento do próximo Conjunto 5.

Esta atualização, como as duas anteriores, traz consigo mudanças no sistema de Escolhidos. Desta vez, as chances de os jogadores encontrarem Escolhidos de custo quatro em sua loja no nível sete foram reduzidas em três por cento. Além dessa mudança, a atualização 11.5 é na verdade apenas uma variedade de pequenos toques e ajustes para atualizar o meta.

Existem várias composições de TFT viáveis para jogar na atualização 11.5. Composições populares na última atualização, como Kennen Patronos ou Dizimadores, ainda podem ser usadas, apesar de receber enfraquecimentos. Carregadores de rerrolagens como Yasuo e Nidalee também podem garantir estar entre os quatro melhores, graças a alguns pequenos fortalecimentos para esses campeões nesta atualização.

Existem três composições, no entanto, que estão acima das demais agora.

Kayle Escolhida Carrasco

Imagem via tftactics.gg

As composições baseadas em Kayle mais uma vez tomaram seu controle sobre o meta do TFT graças principalmente aos enfraquecimentos consistentes para cada um dos outros campeões que podem rivalizar com o tremendo potencial de carregamento de Kayle.

Esta composição é ótima para escalar em jogos ranqueados devido à consistência em que os jogadores podem forçar esta build em todas as situações. Os jogadores vão querer jogar um tabuleiro forte desde o início, como Cultista ou Atiradores, e então no estágio 5-1, role para buscar um Escolhido Carrasco ou outro de custo quatro como Shen.

Kayle tem alguma flexibilidade com a escolha de itens, mas precisa do Canhão Fumegante e Mercúrio na maioria das situações para ajudá-la a ficar fora de perigo. Seu terceiro item pode ser Mão da Justiça, Lâmina da Fúria de Guinsoo ou Mata-Gigantes.

Magos Sabugueiro

Imagem via tftactics.gg

Esta composição, semelhante à composição da Kayle acima, tem sido extremamente dominante em atualizações anteriores e está tendo grande sucesso novamente graças a alguns bons fortalecimentos em Lulu e Veigar nas notas de atualização 11.5.

Os jogadores vão querer começar com uma Lágrima da Deusa ou Bastão Desnecessariamente Grande no carrossel de abertura, antes de tentar correr em direção a um tabuleiro de três Sabugueiros e três Magos o mais rápido possível.

Qualquer componente de item que não seja de PdH pode ser colocado em Rakan para fazer uma Capa de Fogo Solar, isso ajudará a criar uma seqüência de vitórias desde o início. A partir daí, os jogadores devem acumular Brand ou Twisted Fate com itens de PdH e Mana como Efeito Azul e Pistola Laminar Hextec para segurar até que um Aurelion Sol seja encontrado para substituí-los.

Escolhido Lutadores

Imagem via tftactics.gg

Talvez uma das composições menos complicadas para aperfeiçoar e forçar na história do TFT, a composição do Lutadores pode ser jogada com um Escolhido para atingir oito Lutadores, ou sem um Escolhido em apenas seis Lutadores.

Esta composição não é apenas fácil, no entanto, ela está completamente livre de enfraquecimentos por algumas atualizações agora, o que significa que um carregador como Shyvana pode gerar alguns dos danos por segundo mais consistentemente altos do jogo.

Um Furacão de Runaan é imperativo nesta composição, já que tais jogadores devem sempre dar preferência aos Arcos Recurvos no carrossel.

Esta equipe deve ser muito forte desde o início e ao longo do meio do jogo. Os jogadores devem ter economia e ouro para chegar ao nível nove e, em seguida, procurar um pivô potencial em uma composição lendária. Nesse caso, os itens de Shyvana funcionam bem em Samira.

Cada uma dessas composições do TFT normalmente será colocada entre os quatro primeiros de um lobby. Mas essas composições não garantem o sucesso. Em vez disso, os jogadores devem se concentrar em observar regularmente, posicionar, jogar com o tabuleiro mais forte e dominar os fundamentos da economia para alcançar o sucesso real. Atualizações de balanceamento para o Conjunto 4.5 Festival das Feras ocorrerão a cada duas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 03 de março.