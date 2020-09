As 3 melhores composições do Conjunto 4 do TFT para subir nos ranques do atualização 10.19

O novo conjunto Destinos chegou no Teamfight Tactics e há três composições que todo jogador deve aprender no lançamento do Conjunto Quatro.

Com base na jogabilidade dentro do servidor APT, levando ao lançamento de TFT Destinos, existem três composições que os jogadores devem aprender e escolher quando forem subir na classificação. Cada composição foi recomendado pelos jogadores do Desafiante K3Soju e JinxedJK, por meio de vídeos que valem a pena assistir.

Dentro de Destinos, a nova mecânica Escolhido desempenha um papel na construção das melhores composições. Desde jogar seu melhor tabuleiro até ficar entre os quatro primeiros do saguão, os jogadores devem estar dispostos a fazer a transição para capitalizar os campeões escolhidos. De Aphelios Escolhido e Mestres da Guerra a Assassinos na retaguarda, aqui estão as melhores composições do Conjunto Quatro do TFT para serem feitas.

Aphelios Escolhido Lunar

Imagem via JinxedJK LoLChess

Uma vez quebrado dentro do APT, Aphelios recebeu uma série de enfraquecimentos antes do lançamento do Conjunto Quatro do TFT Destinos em 16 de setembro. Mas como um campeão Escolhido, a competição ainda é forte e provavelmente colocará um jogador entre os quatro primeiros de seu saguão. Aphelios é o principal carregador da composição Lunar e deve ter itens como Guinsoo e Anjo Guardião.

Outros itens que funcionam bem com Aphelios são Sedenta por Sangue, Lança de Shojin, Faca de Statikk e Gume do Infinito. Itens como Pistola Lâminar Hextec e Eco de Luden não funcionarão no Aphelios.

Os jogadores vão querer ter certeza de que Sylas é um dos três campeões Lunares em conjunto com Aphelios, já que ele também é um Lutador que faz sinergia com Warwick (Caçador/ Lutador/ Divino) durante o final do jogo. Um total de quatro Caçadores em conjunto com a característica Lunar aparecem, especificamente com Kindred e Ashe.

Usar dois Assassinos com Diana (Lunar) e Talon (Assassin Iluminado) é outra opção viável. A composição também tem uma boa sinergia com campeões como Irelia (Divina/ Iluminada/ Adepta) e Shen (Ninja / Adepto / Místico).

Iluminado

Imagem via K3Soju LoLChess

Os assassinos são muito fortes no início do jogo, mas tendem a cair no final do jogo, fornecendo resultados inconsistentes. Construir em torno do Talon com ênfase no traço Iluminado ajuda a produzir resultados consistentes para ficar entre os quatro primeiros. Talon como um carregador principal também é flexível com itens, embora Sedenta por Sangue e Gume do Infinito funcionem melhor. Morgana também é uma carregadora viável, utilizando Morellonomicon e Garra de Dragão.

Frequentemente esquecido em composições de Iluminado está Cassiopeia (Crepúsculo/ Místico), uma forte campeã da linha de frente cujo dano escala com seu PdH. Quando Cassiopeia está posicionada na linha de frente, sua habilidade pode atingir a linha de trás do oponente. Os principais itens da Cassiopeia incluem Morellonomicon, Anjo Guardião e Centelha Iônica.

Irelia e Janna são os outros dois campeões Iluminados, enquanto Akali é provavelmente a melhor Assassina para formar par com Talon. A maioria dos campeões na composição Iluminado tem custo quatro, o que significa que é necessária uma estratégia alternativa no início do jogo. Os cultistas trabalham bem, utilizando a sinergia Pyke para Assassinos, em conjunto com Nami e Janna para Iluminados.

Senhor da guerra

Imagem via JinxedJK LoLChess

Mestres da Guerra precisam de um campeão escolhido para ter sucesso total, de preferência um Garen, mas Nidalee também funcionará bem. Ambos são campeões de custo um que terão que ser três estrelas, ou a composição será pisoteada pelos oponentes no final do jogo. Nidalee pode ser substituída no final do jogo por Azir se não conseguir dar três estrelas a ela.

Katarina é a principal carregadora na composição Mestre da Guerra, utilizando itens como Pistola Lâminar Hextec e Mercúrio. Manopla Adornada é outro item que funciona bem na Mestra da Guerra Assassina, junto com o Coração Congelado.

Freqüentemente esquecidos ao montar a composição Mestre da Guerra estão os campeões Xin Zhao e Jarvan IV. Capaz de acertar a linha de fundo do oponente sem restrições, Jarvan é um campeão fundamental durante as fases do meio do jogo. E Xin Zhao é um tanque sólido, que quando emparelhado com Duelista é forte durante os estágios iniciais e no meio do jogo.

Cassiopeia e Riven são dois campeões Crepúsculo ideais que têm uma boa sinergia com composições de seis Mestres da Guerra. Tanto Riven quanto Jarvan criam escudos da característica Patrono e devem ser colocados próximos um do outro. E bem como a composição de Iluminado, Cassiopeia funciona melhor quando na linha de frente com Garen.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 16 de setembro.