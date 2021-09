A prévia da atualização 11.18 do TFT mostra apenas 6 mudanças principais de balanceamento

Apenas um punhado de mudanças deve chegar aos servidores ativos para a próxima atualização do Teamfight Tactics, com a maioria delas visando mudar o equilíbrio dos itens Radiantes, de acordo com a prévia da atualização 11.18 do TFT de ontem.

A Riot revelou todas as principais mudanças na próxima atualização, prevendo fortalecimentos para os itens Radiantes Medalhão dos Solari de Ferro Radiante e Faca de Statikk Radiante, junto com enfraquecimentos para o item Radiante Sedenta por Sangue Radiante e os campeões Jax e Volibear. Ivern e Volibear juntos são sem dúvida a melhor linha de frente do jogo, mesmo fazendo com que as características defensivas de Cavaleiro, Encouraçado e Místico não valham a pena serem jogadas. Ivern também está recebendo um ajuste na próxima atualização, e quase certamente não será um fortalecimento.

Here's a peek at the biggest changes coming in 11.18. With the 3-day weekend, the patch goes live on Sept 9th, with the full notes available the 8th! pic.twitter.com/Fl2i4Vi1Uy — Teamfight Tactics (@TFT) September 3, 2021

Medalhão dos Solari de Ferro Radiante, Faca de Statikk Radiante Enfraquecimentos: Sedenta por Sangue Radiante, Jax, Volibear

O Medalhão dos Solari de Ferro Radiante e a Faca de Statikk Radiante são dois itens radiantes que os jogadores raramente escolhem, de acordo com o desenvolvedor líder do TFT, Mortdog, e os dois itens estão recebendo fortalecimentos pela segunda atualização direta. A Faca de Statikk foi meta em conjuntos anteriores, e a Riot Games poderia empurrar uma atualização girando em torno do item em um futuro próximo devido ao seu recente pico de energia.

As composições que giram em torno de carregadores de DdA eram um pouco fortes na atualização 11.17 graças ao Sedenta por Sangue Radiante e sua proteção, permitindo que campeões tipicamente frágeis como Aphelios sobrevivam a grandes quantidades de dano de explosão, mesmo em situações onde Aphelios é mais fraco. Este enfraquecimento deve diminuir o poder do item com outros itens Radiantes.

As mudanças leves de balanceamento da atualização 11.18 podem ser em parte devido ao Campeonato Mundial que está por vir. Vários torneios de qualificação ocorrerão nas próximas semanas, e uma transição de atualização estável ajudará a manter a integridade competitiva no crescente cenário de e-sports do TFT.

Os ajustes de balanceamento estão sujeitos a alterações antes do lançamento da atualização 11.18 do TFT em 9 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 04 de setembro.